Mafra está em 1º lugar no crescimento do número de franquias no estado

A Associação Brasileira de Franchising (ABF) divulgou relatório que aponta Mafra como a cidade catarinense com maior aumento no número de unidades e redes de franquias em SC entre 2016 e o primeiro semestre de 2017. Com 31% Mafra fica na frente de Concórdia (23%) e Itapema (18%), segundo e terceiro lugares respectivamente. Florianópolis com 10% aparece em 11º lugar e Joinville – 6% em 19º.

O que vem atraindo os investimentos em franquias na cidade é a instalação da Kromberg e Schubert – fabricante de chicotes automotivos, o início do curso de medicina na Universidade do Contestado (UnC), o anúncio da construção de um hipermercado da rede Condor, além da expectativa da chegada de novas empresas.

Somadas a estas ações está o movimento das pessoas que estão saindo dos grandes centros para as cidades do interior em busca de uma melhor qualidade de vida. Também está tendo o caminho de volta das pessoas que saíram destas cidades e agora estão retornando.

Mafra voltou a ser um polo economicamente atrativo tanto para empresas quanto para pessoas. Os investimentos em infraestrutura fazem parte da estratégia desta gestão no que tange ao desenvolvimento da cidade, que possui uma localização geográfica privilegiada com os entroncamentos das BRs 116 e 280 que são importantes acessos viários, muito perto da capital paranaense, além de uma segurança pública eficiente, escolas públicas e particulares de boa qualidade e demais atrativos iguais ou até melhores que as grandes cidades.