Mafra está entre as 50 cidades que mais criaram e fecharam empregos em 2017

Levantamento feito pelo site G1 mostra Mafra entre as 50 cidades que mais geraram emprego em 2017.

Brasil fechou 20.832 postos com carteira assinada em 2017, segundo dados divulgados na sexta-feira (26) pelo Ministério do Trabalho. O Rio de Janeiro (RJ) foi a cidade que mais perdeu empregos formais no país, enquanto Joinville (SC) foi a cidade que mais criou vagas com carteira assinada no ano passado.

181 cidades contrataram mais do que demitiram

244 cidades demitiram mais que contrataram

234 municípios demitiram e contrataram na mesma proporção

O ano de 2017 foi o terceiro consecutivo com perda de vagas formais. Com a retra̤̣o no mercado de trabalho, o Brasil encerrou o ano com um total de 38,29 milh̵es de empregos com carteira assinada Рo volume mais baixo desde o final de 2011.

O G1 fez um levantamento das 50 cidades que mais criaram e das 50 que mais fecharam vagas em 2017 entre os 5.659 municípios do país com base nos dados divulgados pelo Ministério do Trabalho na sexta-feira (26). Veja abaixo:

50 cidades que mais criaram vagas formais em 2017:

Joinville (SC): 5588 vagas Aparecida de Goiânia (GO): 4342 Bebedouro (SP): 4203 Goiânia (GO): 3880 São Luís (MA):2636 São José (SC): 2517 Matão (SP): 2470 Uberlândia (MG): 2175 Marabá (PA): 2147 Boa Vista (RR): 2145 São José do Rio Preto (SP): 2120 Pato Branco (PR): 2119 Votuporanga (SP): 2081 Pirassununga (SP): 2079 Colômbia (SP): 1949 Itaquaquecetuba (SP): 1911 Resende(RJ): 1838 Patos de Minas (MG): 1791 Boituva (SP): 1764 Teresina (PI): 1708 Parnaíba (PI): 1678 Rondonópolis (MT): 1660 Mogi das Cruzes (SP): 1621 Gravataí (RS): 1594 Chapecó (SC):1589 Anápolis (GO): 1533 Aracruz (ES): 1527 Sinop (MT): 1519 Marília (SP): 1473 Rio Verde (GO): 1472 Palotina (PR): 1435 Itajaí (SC): 1416 Juazeiro (BA): 1405 Várzea Grande (MT): 1403 Goianésia (GO): 1319 Araguaína (TO): 1302 Comendador Gomes (MG): 1302 Mafra (SC): 1301 Rio Claro (SP):1295 Suzano (SP): 1289 Blumenau (SC): 1286 Luís Antonio (SP): 1261 Santo André (SP): 1181 Monte Azul Paulista (SP): 1136 Ji-Paraná(RO): 1121 São Leopoldo (RS): 1117 Brusque (SC): 1093 Barcarena (PA): 1092 Ponta Grossa (PR): 1038 Santa Maria (RS): 1020

50 cidades que mais fecharam vagas formais em 2017:

Rio de Janeiro (RJ): -55527 vagas São Paulo (SP): -14621 Porto Alegre (RS): -9607 Macaé (RJ): -8904 Duque de Caxias (RJ): -8329 Curitiba (PR): -7920 Canaã dos Carajás (PA): -5909 Recife (PE): -5464 Lauro de Freitas (BA): -5361 Osasco (SP): -5173 Niterói (RJ): -4985 Três Lagoas (MS): -3926 Altamira (PA): -3890 Fortaleza (CE): -3698 Salvador (BA): -3696 Florianópolis (SC): -3694 Nova Iguaçu (RJ): -3478 Campo Grande (MS): -3135 Belo Horizonte (MG): -3099 Maceió (AL): -3041 Campos dos Goytacazes (RJ): -2992 São Gonçalo (RJ): -2628 Guarulhos (SP): -2269 Santos (SP): -2252 Aracaju (SE): -2209 Rio Grande (RS): -2125 Serra (ES): -1981 Londrina (PR): -1970 Belém (PA): -1969 Itapevi (SP): -1908 São José dos Campos (SP): -1895 Jundiaí (SP): -1871 João Pessoa (PB): -1812 São Bernardo do Campo (SP): -1803 Diadema(SP): -1750 Petrópolis (RJ): -1676 Guarujá (SP): -1672 Cajamar SP): -1657 Vitória do Xingu (PA): -1548 Juazeiro do Norte (CE): -1508 Barueri (SP): -1413 Jaboatão dos Guararapes (PE): -1391 Cláudia (MT): -1341 Paulínia (SP): -1287 Cubatão (SP): -1281 Promissão (SP): -1238 Caieiras (SP): -1219 Angra dos Reis (RJ): -1204 Barretos (SP): -1183 Açailândia (MA): -1171