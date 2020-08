Mafra está participando da semana dos Núcleos Empresariais em Santa Catarina

Esta semana será movimentada para os núcleos empresariais de Santa Catarina, através de uma iniciativa da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina – Facisc, e realizada pelas Associações Empresariais, acontece em todo o estado através do programa Empreender a Semana dos Núcleos Empresariais.

A Associação Empresarial de Mafra vai realizar o evento em um programação conjunto com as Associações de São Bento do Sul, Rio Negrinho, Campo Alegre, Itaiópolis e Canoinhas. Ao todo as seis Associações contam com 37 núcleos empresariais, 663 empresas participantes e aproximadamente mil empresários envolvidos.

Neste ano, devido a pandemia do coronavírus, a Semana dos Núcleos Empresárias será realizado em versão digital, com compartilhamento de boas práticas, de ações e atividades desenvolvidas pelos Núcleos. Na programação regional, temas voltados para a qualidade de vida, protocolos de saúde, inovação, gestão da qualidade, empreendedorismo, retomada dos negócios, turismo, transformação digital e outros.

Confira a programação:

Quarta-feira

12/08 – 8h30 – Bate-papo com o Secretário de Saúde Manuel Rodriguez Del Olmo

Organização: Núcleo de Saúde e Segurança do Trabalho da Acisbs

Assista em: https://plid.in/NucleoSST e YouTube da Acisbs

12/08 – 16h – TransformAÇÃO. Transformação Digital, com Júlio César Teixeira

Organização: Núcleo de Gestores de Recursos Humanos da Acirne

Assista no Youtube, Facebook e Instagram da Acirne

12/08 – 19h – Plano de Macrodrenagem. Desdobramentos

Organização: Núcleo Comunitário Contra Enchente da Acirne

Assista em: meet.google.com/ttb-cfhx

12/08 – 19 horas – Minha história empreendedora, com o fundador do Grupo Lunelli, Antídio Aleixo Lunelli

Organização Núcleo de Jovens Empreendedores da Acim

Assista no Youtube da Acim

Quinta-feira

13/08 – 9h – ISO 56000:2019 – A norma para Gestão da Inovação, com Alexandre Pierro

Organização: Núcleo da Qualidade da Acisbs

Assista em: https://plid.in/NucleodaQualidade e YouTube da Acisbs

13/08 – 16h – TransformAÇÃO. Transformação Comportamental, com Laine Valgas

Organização: Núcleo de Gestores de Recursos Humanos da Acirne

Assista no Youtube, Facebook e Instagram da Acirne

13/8 – 18h – Vai lá e faz! Saia da zona de conforto!

Organização: Núcleo de Jovens Empreendedores da Acisbs

Assista em: https://plid.in/NucleoDeJovensEmpreendedores e YouTube da Acisbs

13/08 – 19h – Home office e Segurança da Informação, com Carlos Korovsky e Gerson Moreira

Organização: Núcleo de Tecnologia da Informação Acirne, Núcleo de Tecnologia e Inovação da Acisbs, Núcleo de Tecnologia da Informação e Comunicação do Planalto Norte Acic

Assista em: meet.google.com/ttb-cfhx-jga

Sexta-feira

14/08 – A partir das 19h – Galinha com Polenta do Empreendedor

Organização: Núcleo de Jovens Empreendedores da Acirne

Apoio: Pedidos 10