Mafra foi selecionada para participar da II Amostra de Experiências Exitosas em Saúde

Primeira apresentação on-line foi na sexta-feira, 12 de novembro

Com objetivo de proporcionar visibilidade para ações in loco regionais que tiveram sucesso, mesmo diante de todos os obstáculos que a pandemia impôs, Santa Catarina, através do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina – IFSC de Joinville, está promovendo em formato virtual a “II Amostra de Experiências Exitosas em Saúde – A Atenção Primária Forte no Combate à Pandemia”. O evento que começou no dia 12, conta ainda com mais dias – 26 de novembro e 10 dezembro. Foram selecionadas 12 experiências do estado para apresentação virtual pelo YouTube, ao vivo. Os critérios considerados foram quanto a: relevância, originalidade, clareza e objetividade, alinhamento aos princípios do SUS.

Mafra desponta no cenário

Destas experiências selecionadas, cinco são de Mafra, com seguintes títulos: Sala de Monitoramento Covid-19 de Mafra, de autoria de Andriellen Marciniak, Debora Popadiuk, Francesli Patricia Pereira Heilmann, Hellen Nataly Correia Lagos Guimarães, Ramiro Burger Schonardie (apresentada no dia 12); Visitando Dor do Outro – das autoras Ariane Woehl e Debora Popadiuk; Central de atendimentos em psicologia – de Ivonete Emmerich Pacheco e Fabiane Bonin Graf; Atendimento interprofissional para bebês de risco – desafio do atendimento síncrono e assíncrono, de Andriellen Marciniak e Hellen Nataly Correia Lagos Guimarães e Desafio da estruturação dos atendimentos nutricionais durante a pandemia, de autoria de Andriellen Marciniak. O cronograma das demais apresentações ainda está sendo definido.

As categorias dos grupos temáticos foram: GT1 visita domiciliar, GT2 atividades coletivas, GT3 processos de trabalho, GT4 estudo de caso e GT5 atividades culturais.

Para o secretário da Secretaria Municipal de Saúde, Plínio Saldanha, essa visibilidade demonstra “o trabalho e esforço contínuo das equipes, principalmente durante a pandemia, no que diz respeito ao cuidado com saúde física e mental dos usuários dos SUS de Mafra”.

