Mafra garante produtos da agricultura familiar da região para a alimentação escolar

Além desse programa a secretaria municipal de Educação deve adquirir no mínimo 30% de produtos da agricultura familiar da região para a alimentação escolar

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Com o retorno das aulas na rede pública municipal, na última segunda-feira, dia 7 de fevereiro, a Prefeitura de Mafra dá início, por meio da secretaria municipal de Agricultura, a mais uma atividade de fornecimento de produtos da agricultura familiar para a merenda escolar.

Por exigência de Lei, a Educação deve investir anualmente, no mínimo 30% dos recursos recebidos do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, adquirindo alimentos diretamente do produtor rural da região.

Além do fornecimento de merenda escolar, adquirido pela Educação de Mafra, outro apoio aos produtores familiares do município é feito pelo programa que a secretaria da Agricultura está desenvolvendo neste ano. O programa faz parte do Plano de Governo do Prefeito Emerson Maas, que visa o fornecimento dos produtos direto do agricultura familiar para as escolas da rede municipal de ensino.

O secretário de Agricultura, Leonardo Navarro Cotrim destacou a importância do programa por “proporcionar produtos de qualidade para os alunos mafrenses; privilegiar a agricultura familiar e movimentar o mercado local”. Segundo ele, a meta é atingir 100% da merenda escolar adquirida da agricultura familiar.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Este trabalho está sendo coordenado pela secretaria de Agricultura, em parceria com a secretaria da Educação, e apoio da Solução ELO, do Sebrae.