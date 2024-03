Mafra implanta Cartão Mafra + Cidadania que substitui a Cesta Básica

Compartilhar no Facebook

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação vai implantar até maio desse ano o “Cartão Mafra + Cidadania”. Este cartão visa substituir a Cesta Básica e possibilitará a aquisição de alimentos e produtos de higiene pela própria família beneficiária. Vale lembrar que a pessoa não precisa retornar no CRAS para atualização cadastral.

A cesta básica é um benefício eventual, ou seja, não é concedido continuamente. Havendo necessidade, o usuário deve comparecer ao CRAS para avaliação da Assistente Social.

Na questão de investimentos na área, serão destinados até R$ 800mil por ano, que é o é o mesmo valor que já era investido em cestas básicas.

Aceitação

O cartão será aceito na rede credenciada local, o que traz o benefício de permanecerem no município os recursos públicos que antes iam para empresas de fora, vencedoras das licitações. No caso de aquisição em algum mercado credenciado, basta exibir o cartão e selecionar os produtos desejados no estabelecimento autorizado. Segundo a secretaria, está em fase de contratação a empresa administradora para gerir o cartão.

Informes-se no CRAS

Centro de Referência de Assistência Social de Mafra (CRAS Vila Ivete) – R. Cap. João Bley, 754 – Vila Ivete.Telefone: (47) 3645-1914.

Centro de Referência de Assistência Social de Mafra (CRAS Central) – R. Benemérito Pedro Kuss, s/n, antiga Estação Ferroviária. Telefone: 3643-7181.