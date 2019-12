Mafra inova na realização de exames de saúde

Os pacientes mafrenses que necessitavam da realização da espirometria eram encaminhados para a capital Florianópolis, fazendo com que tivessem que percorrer cerca de 300 quilômetros e mais de 8 horas de viagem para um exame simples e de rápido diagnóstico.

Conhecida por diferentes nomes, como prova de função pulmonar ou exame do sopro, a espirometria é um exame utilizado para medir a quantidade e o fluxo de ar que entra e sai dos pulmões. O resultado ajuda na análise das condições de ventilação do paciente e alguns casos não podem ser avaliados plenamente sem a realização deste exame complementar. Este exame é essencial para identificar doenças respiratórias como asma ou DPOC – Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica.

EQUIPE QUALIFICADA

O equipamento adquirido pela Secretaria de Saúde, conta com uma tecnologia de ponta e fácil manuseio. O equipamento pode ser operado por técnicos de enfermagem ou enfermeiros especializados. Mafra conta com uma equipe qualificada e capacitada, bem como de um médico pneumologista para laudar os exames.

TECNOLOGIA: SISTEMA DE SAÚDE INTEGRADO

A aquisição do novo sistema de gestão – Celk, que substituiu o antigo, traz uma novidade: o paciente não precisa mais buscar o seu exame, pois irá ser cadastrado pelo médico responsável no seu prontuário. O novo sistema traz uma gestão de informações integrada e simplificada, com uma metodologia ágil e inovadora, fazendo com que haja maior agilidade no diagnóstico e mais comodidade ao cidadão, o qual irá ser beneficiado com a disponibilização de um aplicativo para acompanhar de perto a disponibilização de medicamentos, consultas e agendamentos.

Outra boa notícia, é que este sistema integra todos os serviços de saúde: ESFs, Policlínica Municipal, Farmácia Central, Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h, Secretaria Municipal de Saúde e Centro de Atenção Psicossocial – CAPS. Isto faz com que em cada unidade que o paciente for atendido, seu prontuário poderá ser acessado e complementado, de acordo com as intervenções realizadas, o que faz com que cada profissional conheça o histórico de cada paciente e assim possa melhor analisar o seu estado de saúde e obter acesso aos diagnósticos.

MUTIRÃO DE EXAMES

De acordo com a Secretária de Saúde, Jaqueline de Fátima Previatti Veiga, a intenção agora é a de realizar um mutirão de exames de espirometria, para zerar a fila e possibilitar o diagnóstico mais eficiente. Nos meses de dezembro e janeiro, os pacientes que estão na fila de espera da realização deste exame serão acionados.