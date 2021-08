Mafra lança o desafio “Empreendendo na cozinha” às merendeiras escolares

A Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura iniciou na última segunda-feira, 02, capacitação on-line para as 54 merendeiras que atuam nas escolas municipais de Mafra, com temáticas relacionadas ao bom desempenho da função.

A capacitação foi organizada pelas nutricionistas do Departamento de Alimentação Escolar, abordando quatro temas mensais, sendo em agosto “Boas Práticas de Higiene e Manipulação dos Alimentos”; setembro “Novas orientações do cardápio da Alimentação Escolar, através de inovações trazidas pela Resolução nº 06/2020/FNDE”; em outubro “Manual de Boas Práticas e POP’s”; e em novembro será feito o fechamento do curso com atividade presencial, seguindo os protocolos de segurança.

Desafio proposto

A secretária da pasta, Jamine Henning, lançou um desafio às merendeiras, com o objetivo de despertar nas mesmas a criatividade e inovação. O “Empreendendo na cozinha” será dividido em duas categorias – Educação Infantil e Ensino Fundamental.

Com objetivo de despertar nas merendeiras a criatividade e inovação. O tema proposto é um prato doce com o uso integral do alimento (evitando desperdício) de acordo com as regras do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar). “Na educação infantil não pode conter ingredientes como açúcar e seus derivados bem como todos os produtos com restrição de utilização para o público-alvo”, explicou a secretária.

As inscrições são exclusivas para as merendeiras da rede municipal de ensino e vão até 24 de setembro, na própria secretaria. No dia 27 de setembro será feita banca de avaliação com degustação dos pratos. Além de premiação (a definir), o prato escolhido será produzido no dia das crianças em todas as escolas da rede.

