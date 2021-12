Mafra oferece atendimento e tratamento de apoio aos pacientes com HIV positivo

Compartilhar no Facebook

Em Mafra, os exames para diagnóstico e acompanhamento, em caso positivo, bem como todas as consultas e o medicamento para tratar o HIV são totalmente gratuitos, ofertados pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria Municipal de Saúde.

1º de dezembro é considerado o dia de conscientização para todos os povos sobre AIDS, ou seja, o Dia Mundial de Luta Contra a AIDS. As atividades desenvolvidas nessa data visam divulgar mensagens de esperança, solidariedade, prevenção e incentivar novos compromissos com essa luta.

A Prefeitura de Mafra também se envolve nessa luta de prevenção e conscientização, realizando, por meio da secretaria municipal de saúde, trabalho constante de apoio aos 123 pacientes cadastrados no município. O trabalho é realizado por meio de equipe multidisciplinar,  composta por, Médico, Enfermeiro, Técnico em Enfermagem, Assistente Social, além de suporte  de Psicólogos e  Farmacêuticos, com diagnóstico, acompanhamento clínico e medicamentoso, visitas domiciliares e coletas de exames.

Teste rápido gratuito

Em Mafra todas as unidades de saúde dispõem de Teste Rápido (TR) que é capaz de diagnosticar a infecção pelo vírus do HIV em 15 minutos. Para realização do teste os interessados devem apenas manifestar o desejo na recepção ou aos profissionais de saúde da unidade. Não há necessidade de agendamento e nem mesmo passar por consulta médica.

O HIV atualmente é considerado uma doença crônica passível de controle sem grandes complicações desde que o diagnóstico seja feito precocemente e o paciente assuma o compromisso de realizar o tratamento medicamentoso que toda a doença crônica requer.

O Dia Mundial de Luta Contra a AIDS

O Dia Mundial de Luta Contra a AIDS, 1º de dezembro, foi instituído em 1988 pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma data simbólica de conscientização para todos os povos sobre a pandemia de AIDS. As atividades desenvolvidas nesse dia visam divulgar mensagens de esperança, solidariedade, prevenção e incentivar novos compromissos com essa luta.

A iniciativa foi referendada pelo Sistema das Nações Unidas, por meio da Assembléia Mundial de Saúde, e tem o apoio dos governos e organizações da sociedade civil de todos os países. A cada ano, a OMS elege a população/grupo social que registra o maior crescimento da incidência de casos de HIV/AIDS e define para uma campanha com ações de impacto e sensibilização sobre a questão.

Mais informações na ESF do seu bairro.

