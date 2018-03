Mafra possui focos de Aedes aegypti; os locais já estão sendo rastreados

O Programa de Combate a Dengue, da Secretaria de Saúde de Mafra, identificou dois novos focos de Aedes aegypti nas armadilhas supervisionadas pelas agentes de endemias – Faxinal e Centro I Baixada. Os locais já estão sendo rastreados e já foi realizada a delimitação de foco em um raio de 300 metros. Além disso, a área está sendo visitada pelas agentes de endemias e agentes comunitárias de saúde periodicamente. A Secretaria explica que apenas focos foram identificados, mas não houve relato de doenças transmitas pelo Aedes aegypti. “Não há motivo para pânico, mas a população precisa evitar a proliferação do mosquito, seguindo as orientações preventivas”, explicou a Secretária de Saúde de Mafra, Jaqueline Previatti Veiga.

HISTÓRICO NO MUNICÍPIO

Em 2014, Mafra detectou o último foco do mosquito transmissor da dengue através das armadilhas distribuídas no território e monitoradas pela equipe de endemias. Desde então o município se manteve livre do vetor. A equipe do programa reforça a necessidade de divulgar a população os cuidados com a eliminação de depósitos (latas, pneus, garrafas, lonas, etc.) que podem acumular água parada. Estas atitudes visam manter Mafra livre das doenças transmitidas pelo mosquito, que são a dengue, chikungunyia, febre amarela e zika.

ORIENTAÇÕES PARA EVITAR A PROLIFERAÇÃO DO AEDES AEGYPTI

Evite usar pratos nos vasos de plantas. Se usar, coloque areia até a borda;

Guarde garrafas com o gargalo virado para baixo;

Mantenha lixeiras tampadas;

Deixe os depósitos para guardar água sempre vedados, sem qualquer abertura, principalmente as caixas d’água;

Plantas como bromélias devem ser evitadas, pois acumulam água;

Trate a água da piscina com cloro e limpe uma vez por semana;

Mantenha ralos fechados e desentupidos;

Lave com escova os potes de comida e de água dos animais no mínimo uma vez por semana;

Retire a água acumulada em lajes;

Dê descarga no mínimo uma vez por semana em banheiros pouco usados;

Mantenha fechada a tampa do vaso sanitário;

Evite acumular entulho, pois podem se tornar locais de foco do mosquito da dengue.

Denuncie a existência de possíveis focos de Aedes aegypti para a Vigilância Epidemiológica do município pelo telefone: 3642-5867. Caso apresente sintomas de dengue, chikungunya ou zika vírus, procure uma unidade de saúde para atendimento.