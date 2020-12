Mafra prorroga por dois anos a validade de concursos públicos de 2018

Nesta terça-feira foi publicado o Decreto Nº 4420 que prorroga por dois anos a validade dos concursos públicos:

Leia na íntegra:

 O Prefeito do Município de Mafra, WELLINGTON ROBERTO BIELECKI , no uso de suas atribuições, de acordo com o art. 68, item XVII, da Lei Orgânica do Município, em conformidade com o Mem. 230/SMA/2020 de 03 de Dezembro de 2020;

Fica Prorrogado por 02 (dois) anos a validade do Concurso Público nº 001/2018 da Prefeitura Municipal de Mafra; nº 001/2018 do Instituto de Previdência do Município de Mafra e nº 001/2018 do Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Municipais de Mafra, homologados em 24.12.2018, através do Decreto nº 4.168/2018.Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Mafra, em 04 de Dezembro de 2020.

 WELLINGTON ROBERTO BIELECKI

Prefeito Municipal

 RODNEY LUIZ MEDEIROS

Secretário Municipal de Administração

Publicação no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC – em 08.12.2020

www.diariomunicipal.sc.gov.br