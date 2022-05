Mafra realiza a Semana do Microempreendedor Individual

Evento que começou na segunda-feira, dia 16, segue até sexta-feira. Durante toda semana, a Sala do Empreendedor está com atendimento especial para o “Regulariza MEI” e com o programa “Juro Zero”

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Foi aberta oficialmente na noite da última segunda-feira, 16, a “Semana do MEI”, no auditório da Amplanorte, que ficou repleto de micro, pequenos e empreendedores individuais. O foco do evento foi o “desenvolvimento da mentalidade empreendedora”, conforme sintetizou a vice-prefeita Celina Dittrich Vieira. Em seu discurso de abertura, a vice-prefeita destacou ainda a importância do trabalho que o município vem fazendo com crianças e jovens “incentivando e despertando o espírito empreendedor”, além do apoio do poder público ao microempreendedor com apoio, consultoria e capacitações, evitando-se assim o fechamento de uma empresa recém-aberta.

O prefeito Emerson Maas, ratificou as palavras da vice-prefeita e lembrou ainda que o objetivo de sua gestão é tornar Mafra uma cidade empreendedora. “Precisamos disseminar a cultura do empreendedorismo em toda cidade. Uma cidade que tem recursos girando, é uma cidade rica, e consequentemente, fortalece a economia. Assim conseguimos criar condições de oferecer uma melhor qualidade de vida à população”, declarou e reforçou ainda que “é preciso fortalecer o nosso empreendedorismo local, disseminando o pensamento empreendedor”.

Inovação e solução

Sob o norte da inovação e de criar soluções para os problemas da sociedade local, o evento oficial de lançamento da semana dedicada ao MEI de Mafra contou com a palestra do empresário Fernando Biarritz, proprietário da empresa Fornneros –  destaque empresarial do município de Mafra no ano de 2021. Ele falou desde o início do projeto de sua empresa, desafios enfrentados, importância do planejamento constante e projeto de expansão para outras cidades. Biarritz, ao final de sua explanação, deixou uma mensagem positiva, mesmo diante da crise. “Continuem no caminho. Não deixem se abater, pois as coisas se equilibram naturalmente”. Ele encerrou com o discurso de Sam Walton que resume o que um cliente deseja. “Palavras simples como ‘por gentileza, boa noite, seja bem-vindo’. A gente tem de saber que trabalhamos para um cliente. Para vocês, MEIs que estão começando, essa é a chance de crescer. Aproveitem a capacitação oferecida”.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Ao final do discurso do empresário, o prefeito o agradeceu e desejou uma boa semana de trabalho a todos os participantes, destacando a importância do planejamento, citando um trecho do livro ‘Alice no país das maravilhas: Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve!’. A partir daí, concluiu: “Para estruturar uma empresa, é preciso saber onde estamos, quem somos e o que queremos fazer para chegar ao objetivo. E vocês vão chegar, com certeza”.Â

Calendário de atividades – Semana do MEI

A semana segue e conta com consultorias, oficinas, palestras e atividades técnicas, todas voltadas à capacitação dos MEIs do município de Mafra.

Data Horário Programação Local 17/05 8 às 17 horas Consultoria de Marketing e Vendas Amplanorte 18/05 09 às 11 horas Oficina de Gestão de Negócios Amplanorte 13 às 17 horas Consultorias de Gestão de Negócios Sala do Empreendedor 19/05 8 às 17 horas Consultoria de Planejamento Estratégico Sala do Empreendedor 20/05 9 às 10 horas Visita Técnica na empresa “Fornneros” 19 horas Encerramento oficial com oportunidade de novos negócios aos MEIs Amplanorte

Sala do Empreendedor

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A população conta com serviços aos MEIs oferecidos pela Prefeitura de Mafra na Sala do Empreendedor. O atendimento é presencial no quiosque da Praça Lauro Müller, de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13 às 17 horas. Para ser atendido basta comparecer ao local, o atendimento é por ordem de chegada e com senha. Os serviços oferecidos são: Formalização do MEI, Emissão de Guia DAS, Declaração Anual de Faturamento, Parcelamento de Guia DAS, Atualização de Atividades, Atualizações Cadastrais do MEI. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (47) 3641-4000.