Mafra realiza capacitação sobre dengue com as Agentes Comunitárias de Saúde

A semana da Secretaria Municipal de Saúde começou com a capacitação sobre prevenção à dengue com as Agentes Comunitárias de Saúde, na manhã desta terça-feira, 27. A equipe de Epidemiologia está explicando o fluxo, sintomas, e o papel de cada serviço. Também consta na programação que as agentes de endemias irão passar várias informações sobre possíveis criadouros, prevenção e o trabalho delas junto à comunidade.

O evento foi aberto pelo secretário de saúde, Plínio Saldanha, que deu as boas-vindas e relatou sobre a importância da prevenção, uma vez que estão aumento os casos de dengue não só no Estado, mas em todo país. “O trabalho deve ser preventivo em relação a não deixar o mosquito Aedes aegypti proliferar. Vigiar nosso ambiente é um exercício de cidadania, evitando focos e a disseminação da Dengue, Chikungunya e Zika Vírus ”, declarou.

Dengue me números

Em 2023 foram confirmados 10 casos, entre os meses de abril e junho, sendo 1 caso nos bairros: Vista Alegre, Jardim América, Nossa Senhora Aparecida, 2 na Restinga, 2 no Centro2no Avencal do Meio e 1 na Vila Nova (Guaruva em Busca ativa).

Este ano de 2024, desde o início deste mês, 5 casos de dengue reagente (sugere que se teve dengue ou teve recentemente), sendo 1 caso na Vista Alegre, 4 casos no Centro e outros 10 casos em investigação.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Para eliminar os criadouros

A população pode colaborar com a ação de rastreamento eliminando os criadouros do mosquito. A equipe do programa reforça a necessidade de divulgar a população os cuidados com a eliminação de depósitos (latas, pneus, garrafas, lonas, etc.) que podem acumular água parada. Estas atitudes visam manter o município livre das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti mesmo com a chegada de temperaturas mais amenas.