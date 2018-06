Mafra realizou o II Encontro de Mães Doadoras de Leite

O encontro foi de comemoração com homenagens das famílias que tiverem seus filhos internados na UTI Neo-Natal e receberam leite do Banco de Leite Humano da MDCK

Para comemorar o Dia Nacional de Doação de Leite Materno (19 de maio), o Banco de Leite Humano da Maternidade Dona Catarina Kuss (MDCK), promoveu o II Encontro de Mães Doadoras. O objetivo do evento foi de fortalecer e agradecer o ato de amor que é a doação de leite materno.

O encontro foi de comemoração com homenagens das famílias que tiverem seus filhos internados na UTI Neo-Natal e receberam leite do Banco de Leite Humano da MDCK. A médica pediatra Sarah Alcântara falou sobre a importância do Banco de Leite na UTI Neo-Natal. Teve ainda apresentação musical, café festivo e sorteio de brindes.

Durante a semana do Dia Nacional de Doação de Leite Materno a equipe das enfermeiras Juliana Gritti e Karoline Magno, percorreu o comércio distribuindo material educativo sobre o tema e divulgando o serviço prestado pelo Banco de Leite Humano, que neste mês comemora 31 anos de existência.