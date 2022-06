Mafra recebe espetáculo de música sertaneja gratuito

Chegou a vez das cidades de Mafra, Timbó Grande, Bela Vista do Toldo, Canoinhas, Major Vieira, São Bento do Sul e Itapoá receberem o Programa de Integração e Descentralização da Cultura (IDC). A ação promovida pela Fundação Catarinense de Cultura (FCC) levará o show Resgate Sertanejo, a dupla Mauro Phena & Barrabás para apresentações gratuitas nas cidades da região norte entre os dias 17 e 26 de junho (confira o cronograma abaixo).

A ação integra o Programa SC Mais Cultura, lançado pelo Governo do Estado, que prevê investimentos no fomento ao setor, e vai até o fim do ano. Serão realizadas 360 apresentações gratuitas, com a participação de 36 grupos em todo o estado. A programação completa do IDC nas demais regiões do estado pode ser consultada no site da FCC: cultura.sc.gov.br.

Mais sobre o espetáculo

Resgate Sertanejo retrata o trabalho autoral da dupla Mauro Phena e Barrabás, apresentando canções gravadas nos últimos 20 anos, incluindo algumas de sucesso nacional. Os músicos são irmãos, naturais do Rio Grande do Sul, cresceram apreciando a cultura sertaneja enraizada e cultivada pelo pai.

Duração: 1h20min

Classificação indicativa: Livre

Entrada gratuita

Cronograma de apresentações:

Mafra

Data: 22/06/2022 (quarta-feira), às 14h

Local: CCI Mafra

Timbó Grande

Data: 17/06/2022 (sexta-feira), às 16h

Local: Auditório da Berneck



Bela Vista do Toldo

Data: 18/06/2022 (sánado), às 19h30

Local: Centro de Eventos Municipal Oscar Pereira

Canoinhas

Data: 19/06/2022 (domingo), às 15h

Local: Complexo Turístico e Cultural Marcílio Dias

Major Vieira

Data: 20/06/2022 (segunda-feira), às 14h

Local: Centro Comunitário

São Bento do Sul

Data: 24/06/2022 (sexta-feira), às 19h30

Local: Centro Cultural Dr. Genésio Tureck

Itapoá

Data: 26/06/2022 (domingo), às 20h30

Local: Salum Gastrobar