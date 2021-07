Mafra recebe novo caminhão frigorífico para transporte da merenda escolar

Compartilhar no Facebook

O Executivo mafrense recebeu no início desta semana, o caminhão frigorífico adquirido pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura para o transporte da merenda escolar aos alunos da rede municipal de ensino.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A aquisição foi feita com recursos de emenda parlamentar do deputado federal Darci de Matos, no valor de R$ 244.622,00, através da Ata de Registro de Preços nº 5/2020, Pregão eletrônico – registro de preço nº 16/2019/FNDE/MEC.

O Prefeito Emerson Maas destacou a importância do veículo para a qualidade da merenda escolar a ser entregue nas unidades de Mafra. “Esse novo caminhão vem preencher uma lacuna na Secretaria de Educação e vai, certamente, melhorar a qualidade dos produtos da merenda escolar a serem destinados aos alunos mafrenses”, declarou agradecendo ao deputado Darci de Matos pelo apoio à Educação de Mafra.

A Secretária Jamine Emmanuelle Henning disse que o caminhão é uma necessidade indispensável, quando se pensa em qualidade da merenda. “Nossos alunos vão receber produtos como frutas, verduras e carnes mais frescos, uma vez que serão transportados em um caminhão frigorífico, evitando a rápida deteriorização”, afirmou.

O caminhão está em exposição em frente à sede da Prefeitura.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -