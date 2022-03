Mafra recebe novo ônibus escolar do Governo do Estado

O transporte escolar de Mafra conta com mais um reforço para segurança e conforto dos alunos. O Prefeito Emerson Maas e a Secretária Municipal de Educação, Jamine Emmanuelle Henning receberam das mãos do Governador Carlos Moisés, as chaves do novo ônibus, com capacidade para 60 lugares, que vai incorporar a frota da educação do município.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Mafra foi uma das 23 cidades catarinenses contempladas com ônibus escolar. A entrega aconteceu na tarde desta terça-feira, 15, em cerimônia realizada em Florianópolis.

Credibilidade e gratidão. Essas foram as palavras do Prefeito ao receber as chaves. “Somos gratos ao Governo do Estado por mais uma vez contemplar Mafra com essa destinação. Consideramos como resultado da credibilidade que a gestão vem transmitindo para as esferas estadual e federal”, declarou.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -