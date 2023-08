Mafra recebe reconhecimento “Prefeito Inovador 2023”

Compartilhar no Facebook

Reconhecimento foi devido à implantação do aplicativo ‘Saúde Digital-Cidadão’

Durante o 6º Congresso Catarinense de Cidade Digitais e Inteligentes, que aconteceu em Itajaí, nos dias 17 e 18 de agosto, a vice-prefeita de Mafra, Celina Dittrich Vieira, na ocasião representando o prefeito Emerson Maas, recebeu o prêmio Prefeito Inovador 2023.

O reconhecimento foi devido à implantação do aplicativo Saúde Digital-Cidadão. “É uma alegria muito grande estar aqui recebendo este prêmio, em nome do prefeito de Mafra. Desde o início de nossa gestão o nosso foco foi sempre empreendedorismo e inovação. Estamos utilizando na cidade de Mafra programas e aplicativos, visando a eliminação do papel, aderindo cada vez mais às vias digitais”, disse a vice-prefeita.

Saúde mafrense em destaque

Quanto ao reconhecimento, Celina frisou a questão de facilitar cada vez mais o dia a dia do cidadão. “Na Saúde estamos sempre procurando inovar. Esse projeto foi implantado em agosto de 2021 e faz com que o usuário da saúde pública de Mafra possa ter acesso a um aplicativo que contém seus medicamentos de uso contínuo, exames realizados, consultas agendadas, vacinas aplicadas e calendário vacinal. Isso facilitou muito para o usuário”, declarou, agradecendo a iniciativa da organização do Congresso.

O Congresso

De acordo com a organização, ao todo, cerca de 500 pessoas passaram pelo 6º Congresso Catarinense de Cidades Digitais e Inteligentes que contou com congressistas de diversas cidades catarinenses, e também de outros estados do país.

Serviço:

O aplicativo Saúde Digital-Cidadão está disponível na loja de aplicativos de seu celular. Basta seguir os passos, confirmar seus dados e seu cadastro está realizado.

Nas fotos:

Vice-prefeita com a Sharlene Sarti – Gerente de Comunicação na Rede Cidade Digital

Vice-prefeita junto a demais prefeitos premiados.