Mafra receberá 66 unidades habitacionais para o meio rural

O município de Mafra recebeu nesta semana uma excelente notícia para a comunidade do interior na área da habitação. Receberá 66 unidades populares do Programa Minha Casa Minha Vida Rural, com recursos do Orçamento Geral da União – OGU.

As casas serão destinadas às famílias com  renda bruta familiar anual de até R$ 31.680,00 – Faixa Rural 1, e construídas nos lotes dos beneficiados, que serão selecionadas pelo Departamento de Habitação do Município. Os contemplados receberão apoio técnico e um subsídio de R$ 75 mil para construir suas casas. Todas as famílias beneficiadas deverão comprovar posse da área onde será construída a unidade habitacional.

1% de contrapartida das famílias

As famílias que se enquadram na Faixa 01 deverão devolver como participação financeira,  1% do valor da produção no ato da contratação, sob forma de caução. Fica isenta dessa devolução a família que recebe Benefício de Prestação Continuada – BPC, benefício do Programa Bolsa Família ou esteja sujeita à situação de emergência ou calamidade.

As famílias interessadas deverão fazer sua inscrição no Departamento de Habitação,  na Rua Pedro Kuss nº 492, Antiga Estação Ferroviária de Mafra.