Mafra receberá a peça teatral “13 Gotas” do BuZum!

Cerca de dois terços da superfície do planeta são cobertos pela água, além de aproximadamente 60% do organismo ser composto por esse elemento. Tudo na vida envolve esse rico líquido: alimentos, higiene, remédios, entre tantos outros. Porém, muitas vezes, os seres humanos, habituados à presença da água em abundância, só se dão conta da sua relevância quando ela faz falta. O que aconteceu de forma drástica no país em anos anteriores.

PEÇA EM MAFRA

Nos dia 1º e 2 de outubro, a importância da água será lembrada de forma lúdica e brincalhona com o espetáculo “13 Gotas”, do BuZum!, nas escolas municipais Vereador Evaldo Steidel e Professor Mário de Oliveira Goeldner. Canoinhas, Três Barras e Blumenau também recebem a peça. Serão sete sessões diárias gratuitas, dentro do ônibus BuZum!, um teatro de quatro rodas, possuindo uma sala de teatro, palco, iluminação, ar condicionado e capacidade de receber 50 pessoas por sessão. Por se tratar de um ônibus, que ficará estacionado na escola, a EMEF Professor Mário de Oliveira Goeldner receberá alunos de outras escolas municipais para assistirem à peça.

O espetáculo “13 Gotas” foi criado a partir da pesquisa do Instituto Akatu. Segundo o estudo, se toda água do planeta coubesse em um balde de 10 litros, somente 13 Gotas poderiam ser consumidas pelos homens, 97,5% da água do planeta é salgada e, portanto, imprópria para uso e consumo. Apenas 2,5% é doce, sendo que a maior parte está em locais de difícil acesso. Desse total, somente 0,26% estaria disponível e acessível ao homem.

A partir desses dados, o BuZum! trará às crianças a grandiosidade desse elemento natural tão importante, porém escasso, de forma educativa e com muita diversão, por meio de um conto especial. Escrito por Marília de Toledo e dirigida por Wanderley Piras, a história se baseia em um laboratório com dois cientistas “malucos” que demonstram a importância da água aos pequenos espectadores, trazendo a sinergia de sensações de tudo que se percebe por meio do elemento: desde a gestação, quando os bebês estão imersos em líquido uterino, até a presença nos alimentos, no corpo humano e na natureza. Os diferentes estados da água (sólido, líquido e gasoso) são demonstrados e, da mesma forma, as crianças poderão aprender como ocorre o ciclo das chuvas.

Utilizando várias técnicas do teatro de bonecos, os atores mostram que a água está presente no céu, nas nuvens, sob a terra, nos lençóis freáticos, nas lágrimas, no suor, no sangue, nos ossos, pele e cabelo. Com um mapa múndi em cena, as crianças conseguem visualizar em quais pontos do planeta há maior quantidade de água salgada, de água doce, e porque é importante o uso consciente desse bem para o planeta.

A itinerância pelas cidades é apresentada pelo Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet, com patrocínio da Westrock. Depois o BuZum! segue para outras cidades do Brasil.

SOBRE O BUZUM!

O BuZum! apresenta-se pela Secretaria Especial da Cultura – Ministério da Cidadania, por meio da Lei Rouanet. Já circulou mais de 350 mil quilômetros para realizar 10.000 apresentações a mais de meio milhão de espectadores nas mais de 2.000 escolas públicas de 250 cidades nos nove estados brasileiros (São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia, Minas Gerais, Maranhão, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul), além de Porto Suarez, na Bolívia.

PRÊMIOS

Em 2016, o BuZum! recebeu o Prêmio Governador do Estado de São Paulo para Cultura, na categoria Arte para Crianças – Voto Popular. Em 2014, a companhia foi contemplada com o prêmio de Melhor Produção e Melhor Autor de Texto Original no 1º Prêmio São Paulo de Incentivo ao Teatro Infantil e Jovem (ex-Prêmio Femsa).

REPERTÓRIO

O repertório da companhia possui 11 peças, criadas especialmente para o público infanto-juvenil. São elas: Darwin BR, sobre a passagem do naturalista inglês Charles Darwin pelo Brasil; Filhotes do Brasil, obra ambientada na Amazônia que trata da relação entre pais e filhos; Mundo Português, uma bem humorada viagem pelo universo da língua portuguesa pela Ásia, África e América do Sul; O Mundo é uma Bola, espetáculo criado às vésperas da Copa do Mundo que conta a história do futebol desde sua origem; 13 Gotas, espetáculo sobre a importância da água para a vida no planeta Terra, Máquinas, conta a história dos meios de transporte; Energia, sobre as diferentes fontes de energia, Que lixo é lixo?, sobre reciclagem, e Sabor de Vitória, sobre alimentação saudável. O BuZum! tem também um espetáculo para adolescentes chamado Intolerância que levanta questões sobre preconceitos no ambiente escolar. Em 2019, a companhia estreará dois novos espetáculos que continuam a série sobre Cultura Popular, inaugurada em 2017 com a peça Mamulengo, uma homenagem à cultura popular de Pernambuco, Caipira e Curumim.

SOBRE A WESTROCK

A WestRock é parceira de seus clientes para fornecer soluções únicas em papel e embalagens que impulsionem seus negócios. São 50.000 funcionários que apoiam os clientes ao redor do mundo em mais de 320 operações e escritórios na América do Norte, América do Sul, Europa e Ásia. Saiba mais em www.westrock.com.br

FICHA TÉCNICA

Concepção : Mari Gutierrez

: Mari Gutierrez Autora: Marília de Toledo

Marília de Toledo Direção: Wanderley Piras

Wanderley Piras Elenco: Caio Zanuto, Daiane Baumgartner, Débora Sanders, Dinho Weller, Fabi Noronha, Fábio de Sousa, Fernanda Toscano, Jonatã Puente, Natália Kesper, Nilton Marques, Rafael Francisco

Caio Zanuto, Daiane Baumgartner, Débora Sanders, Dinho Weller, Fabi Noronha, Fábio de Sousa, Fernanda Toscano, Jonatã Puente, Natália Kesper, Nilton Marques, Rafael Francisco Trilha Sonora : César Maluf

: César Maluf Confecção dos Bonecos: Ilimitada Design e Thiago Paiva

Ilimitada Design e Thiago Paiva Fotos: Felipe Felizardo

Felipe Felizardo Administração: Jackson Iris

Jackson Iris Direção de Produção : Mari Gutierrez

: Mari Gutierrez Coordenação de produção: Elaine Esteves

Elaine Esteves Produção : Fabíola Gonçales

: Fabíola Gonçales Operação de luz e som: Reginaldo Silva e Gustavo Luis (Gus)

Reginaldo Silva e Gustavo Luis (Gus) Assessoria de imprensa : Isabela Barbosa

: Isabela Barbosa Realização: BuZum!

SERVIÇO

BuZum! em Santa Catarina com o espetáculo “13 Gotas”

Data: 1 de outubro (terça-feira)

(terça-feira) Manhã – Local: Escola Municipal Vereador Evaldo Steidel – Estrada Geral Saltinho do Canivete,(450,86 km)

Mafra – SC

Tarde – Escola de Ensino Básico Professor Mário de Oliveira Goeldner – Rua Gov. Jorge Lacerda, 234 – Vila Ferroviaria, Mafra – SC

Horários: MANHÃ – 9h, 9h40 – TARDE – 13h30, 14h10, 14h50

Data: 2 de outubro (quarta-feira)

(quarta-feira) Local: Escola de Ensino Básico Professor Mário de Oliveira Goeldner

Endereço: R. Gov. Jorge Lacerda, 234 – Vila Ferroviaria, Mafra – SC

Horários: MANHÃ – 9h, 9h40, 10h20, 11h – TARDE – 13h30, 14h10, 14h50