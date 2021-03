Mafra receberá mais doses para a vacinação de idosos com idade entre 75 e 79 anos

Novas doses da vacina CoronaVac chegaram a Santa Catarina na manhã desta quarta-feira, 17, para serem distribuídas às regionais de saúde. Um lote de 147.400 doses desembarcou no Floripa Airport, em Florianópolis, às 8h20. A carga foi inspecionada por servidores do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde, por meio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, e seguiu para o almoxarifado da pasta, em São José.

O Governo do Estado começará a distribuição das doses ainda nesta quarta-feira para as 17 Unidades Descentralizadas de Vigilância Epidemiológica (UDVES) de Santa Catarina: Grande Florianópolis, Tubarão, Itajaí, Blumenau, Joinville, Jaraguá do Sul, Videira, Joaçaba, Concórdia, Xanxerê, Chapecó, Criciúma, Araranguá, Mafra, Lages, Rio do Sul e São Miguel do Oeste. As doses que chegaram serão destinadas à imunização dos trabalhadores da saúde e idosos com idade entre 75 e 79 anos.

Ao todo, Santa Catarina já aplicou 401.330 doses, conforme relatório disponibilizado no site coronavírus.sc.gov.br. O secretário de Estado da Saúde, André Motta Ribeiro, apontou que a logística criada em novembro tem garantido a agilidade das entregas e que as doses têm sido redistribuídas com agilidade fundamental em Santa Catarina.