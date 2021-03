Mafra recebeu mais de R$ 12 milhões para o enfrentamento da covid-19

Compartilhar no Facebook

Já foram gastos quase R$ 10 milhões até o momento

A Prefeitura de Mafra, por meio do prefeito Emerson Maas, visando à transparência de suas ações referente ao enfrentamento à pandemia, expõe os recursos recebidos via repasses no ano passado, atendendo ao que preconiza a toda a legislação sobre o assunto e em especial a Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020 que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).

Ao todo, a Prefeitura de Mafra contabiliza investimentos em 2020 no valor total de R$ 9.599.447,73 utilizados nas áreas de saúde, assistência social e recursos de livre utilização a fim de minimizar o impacto nas receitas municipais. Vale destacar que o saldo dos recursos remanescentes do exercício de 2020 em algumas contas são reprogramados e utilizados para os mesmos fins e em conformidade com a legislação vigente e específica para cada item em 2021.

Confira na tabela a seguir a aplicação dos recursos recebidos:

Fonte Valor do recurso (R$) Valor investido (R$) Discriminação Ministério da Saúde 4.267.824,81 27.510,00 EPI (Equipamentos de Proteção Individual) 6.538,00 Aparelhos celulares 1.447.380,00 Serviços médicos 7.700,00 Notebooks 2.500,00 Termômetros 624.245,65 Profissionais da Unidade Covid 256.667,79 Horas-extras de servidores da Saúde 257.441,35 Medicamentos 69.731,02 Insumos/Material médico 20.546,50 Material de limpeza 16.975,00 Testes rápidos 188.169,73 Exames laboratoriais 42.749,30 Insumos Diabetes 1.580,00 Faixas/Embalagens 78.637,66 Medicamentos saúde mental 822,00 Insumos material médico 2.089,20 Material de limpeza 27.990,00 Locação estrutura Covid     3.079.273,20         Total investido Município de Mafra 167.666,25 147.785,00 Serviços médicos – Unidade Covid 18.568,75 Horas-extras – servidores Unidade Covid 1.312,50 Diárias – envio material LACEN 167.666,25 Total investido Recursos do Fundo Municipal de Saúde – cofinanciamento 9.884,00 1.400,00 Oxímetros 7.459,00 Aparelhos celulares 1.025,00 Dispense álcool 9.884,00 Total investido  Ministério do Trabalho 10.036,35 9.996,52 EPI (Equipamentos de Proteção Individual)/Luvas 9.996,52 Total investido  Recursos LC173/2020 6.927.937,20 (dedução PASEP no valor de 69.279,33) LC 173/2020 – Art. 5º I-B (Saúde e Assistência Social) 806.594,01 136.500,00 Testes Rápidos 407.953,47 Insalubridade (Lei 4482/2020) 544.453,47 Total investido LC 173/2020 – Art. 5º II-B (Recursos Livres) 6.052.063,86 2.961.508,66 Folha de pagamento/13º salário 1.246.264,36 Precatórios 1.307.202,32 Patronal/Retenções folha 5.514.975,34 Total investido  Assistência Social 698.933,97 (portarias nº369/2020/MC e 378/2020/MC) 534,00 Termômetros digitais 2.040,00 Dispenser álcool 2.200,00 Tapetes sanitizantes 7.699,00 Material de limpeza 1.680,00 Aparelho celular (atendimento CRAS) 14.625,80 EPI (Equipamentos de Proteção Individual) 3.216,50 Kit alimentação (pessoas situação vulnerável) 23.603,65 Alimentos (instituições de acolhimento) 217.600,00 Serviço acolhimento 273.198,95 Total investido  VALORES EM R$ 9.599.447,73 TOTAL GERAL UTILIZADO 12.013.003,25 TOTAL DE RECURSOS 2.413.555,52 SALDO DE RECURSOS REMANESCENTES

Fonte: Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento – Mafra/SC – 24.02.2021