Mafra sediou 1ª reunião pedagógica de 2019 do “Projeto Verde é Vida” da Afubra

O Município de Mafra foi o anfitrião da 1ª reunião pedagógica de 2019 do “Projeto Verde é Vida”, da Afubra da região Mafra/Rio Negro, recebendo na última quarta-feira, 24, representantes de escolas dos municípios de Itaiópolis, Canoinhas, Piên e Rio Negro, participantes do projeto. A reunião aconteceu na Secretaria Municipal de Educação e estabeleceu as diretrizes do andamento do projeto para o ano, cujo tema é “Juventude: uma ação social”.

O Verde é Vida é um programa permanente de educação socioambiental, visando à preservação do meio ambiente, educação no meio rural, sustentabilidade, diversificação e valorização dos agricultores. Em Mafra, neste ano, além das 3 escolas já participantes do projeto, a EMEB Avencal São Sebastião também aderiu ao “Verde é Vida”. Ao todo, o projeto conta com 19 escolas dos municípios da região da Afubra. Nos três estados do Sul do País, região de atuação da Afubra, o Projeto conta com 80 Municípios e 200 escolas.

COMPROMISSO SOCIOAMBIENTAL

Na abertura do evento a Secretária de Educação de Mafra, Estela Maris Bergamini Machado destacou a longa parceria das escolas de Mafra com o “Verde é Vida”. E falou de importância de uma empresa como a Afubra empenhar-se no seu compromisso socioambiental. “A Afubra realiza um trabalho sério, com efetiva responsabilidade social, o que nos deixa muito felizes pela parceria de longa data”, declarou agradecendo a presença de todos os municípios e dos representantes da empresa. Falou ainda dos importantes desdobramentos dos trabalhos das escolas participantes, “cujos projetos vão além dos muros das escolas gerando mais conhecimentos”.

A Secretária destacou a visibilidade que a empresa dá com a Mostra Científica Sul-Brasileira Verde é Vida, expondo na ExpoAgro, em Santa Cruz do Sul, que neste ano levou a Escola Agrícola de Mafra, com o projeto “Diversificação do uso de produtos agrícolas – laranja”.

O coordenador de assuntos corporativos da Afubra, Edemar Pedro Konkel, demonstrou alegria pelo entendimento de que “o trabalho socioambiental realizado pelo Verde é Vida, há 28 anos, está no caminho certo”. “Nós vamos muito além das transações comerciais com o compromisso social assumido e quem ganha são as escolas, os alunos e a comunidade como um todo”, declarou destacando os trabalhos em parceria que realizam, auxiliando sempre no que está ao alcance da empresa. “Isso é trabalho socioambiental. É compromisso social”, afirmou agradecendo a presença de todos.

ESCOLA AGRÍCOLA GANHA PRÊMIO DESTAQUE

Ao apresentar os resultados dos projetos apresentados no ano passado, o coordenador do Verde é Vida, Márcio Guimarães anunciou a Escola Agrícola Municipal Prefeito José Schultz Filho como a ganhadora do Premio “Escola Destaque Verde é Vida”, pelos serviços prestados a comunidade, a educação e ao meio ambiente.

JUVENTUDE: UMA AÇÃO SOCIAL

Neste ano o tema a ser trabalhado pelas escolas é “Juventude: uma ação social”, que objetiva discutir com os jovens o papel dele na família e na comunidade, tendo a escola como referência.