Mafra também realiza ações de saúde mental voltadas para as crianças

No segundo semestre de 2019 foram realizadas, quinzenalmente, no Núcleo Materno Infantil – NMI, Oficinas de Linguagem Sonora. As atividades da Oficina “Tanto Tom” foram conduzidas pelo educador musical Rodrigo Seidel em conjunto com a naturóloga Helen Silva, ambos profissionais do CAPS I de Mafra.

As Oficinas de Linguagem Sonora abrangeram crianças de um a quatro anos, que realizaram avaliação prévia com a fonoaudióloga e que possuíam diagnóstico de atraso no desenvolvimento da linguagem. Como premissa, em todos os encontros houve a participação de um responsável junto a cada paciente.

Durante as atividades, as crianças ouviram histórias musicais que exploram uma ambientação sonora diferenciada (sons do corpo, sons da praia, vozes de animais), utilizaram alguns instrumentos percussivos confeccionados pelos facilitadores da oficina, assim como também o produziram, de forma lúdica e divertida, usando o corpo, a dança e brincadeiras.

Dentre os objetivos da oficina estavam desenvolver a linguagem através da música, desenvolver o senso rítmico, do prazer de ouvir a música, da imaginação, da memória, da concentração, da atenção, da sensibilidade, da criatividade, da socialização. De acordo com a equipe, a linguagem musical é uma forma de comunicação, um meio de explorar possibilidades de aprendizado em que a criança aprecie, experimente, vivencie e construa a linguagem através da música, desenvolvendo o senso rítmico e a coordenação motora, fatores importantes também para o processo e aquisição de leitura e escrita.

JANEIRO BRANCO

O objetivo desta campanha é fazer com que todas as pessoas e instituições sociais do mundo reflitam, debatam, conheçam, planejem e efetivem ações em prol da Saúde Mental e do combate ao adoecimento emocional dos indivíduos e das próprias instituições.

Aproveita-se da simbologia do início de todo ano para incentivar as pessoas a pensarem a respeito das suas vidas, dos seus relacionamentos e do que andam fazendo para investirem e garantirem Saúde Mental e Saúde Emocional em suas vidas e nas vidas de todos ao seu redor, contribuindo decisivamente para a construção, o fortalecimento e a disseminação de uma “cultura da Saúde Mental” que favoreça, estimule e garanta a efetiva elaboração de políticas públicas em benefício da Saúde Mental dos indivíduos e das instituições. Saiba mais sobre a campanha no site: www.janeirobranco.com.br.

Em Mafra, a unidade responsável por tratar sobre saúde mental é o Centro de Atenção Psicossocial – CAPS I Casa Azul, que acolhe, orienta e realiza diversas oficinas e atividades anualmente focadas no tema. Quem cuida da mente, cuida da vida, e o tema da campanha em 2020 é “Precisamos falar sobre saúde mental”. E por falar nisso, como anda a sua saúde mental? Procure o CAPS I de Mafra para maiores informações – Rua José Boiteux, 1138 – próximo ao Supermercado MIG da Vila Ivete. Ou entrar em contato pelo telefone (47) 3642 5298 e/ou Celular (47) 98402-7456.