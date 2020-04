Mafra tem o primeiro caso de coronavírus confirmado

Compartilhar no Facebook

Na manhã desta sexta-feira (3) a Secretaria de Saúde de Mafra anunciou a confirmação do 1º caso de Covid-19 no município. A Secretaria não divulgou detalhes, como idade e gênero, para preservar o paciente, apenas que o caso evolui bem e o paciente encontra-se em cuidado domiciliar e monitorado pela Vigilância Epidemiológica, a qual também fez o controle dos contatos e o perfil da pessoa acometida pela Covid-19

Com a confirmação da doença em Mafra chegam a 4 o número de casos confirmados na região, as outras cidades com casos são Rio Negro (1) e Papanduva (2).

Até o fechamento desta edição o planalto norte mais Rio Negro contabilizava um total de 29 casos suspeitos de coronavírus (Covid-19) e 100 descartados.

A cidade com o maior número de casos suspeitos agora é São Bento do Sul (8) seguida de Mafra (7).

Ao todo nas 14 cidades – São Bento do Sul, Campo Alegre, Rio Negrinho, Bela Vista do Toldo, Canoinhas, Irineópolis, Mafra, Major Vieira, Monte Castelo, Papanduva, Porto União, Itaiópolis, Três Barras e Rio Negro – 231 pessoas estão sendo monitoradas.

É importante observar que a coleta de material para exame é feito apenas em pessoas suspeitas, em monitoradas não há coleta.

 CIDADE SUSPEITOS MONITORADOS DESCARTADOS CONFIRMADOS Rio Negro 2 0* 21 1 São Bento 8 0* 10 0 Campo Alegre 0 1 0 0 Rio Negrinho 4 59 4 0 Bela Vista do Toldo 0 7 0 0 Canoinhas 1 32 5 0 Irineópolis 0 0 1 0 Mafra 7 31 6 1 Major Vieira 0 3 0** 0 Monte Castelo 1 8 3 0 Papanduva 1 10 2 2 Porto União 3 45 45 0 Itaiópolis 1 22 0** 0 Três Barras 1 13 3 0

*A cidade não divulga o número de pessoas monitoradas

** O município não divulga o número casos descartados

*** Os números foram atualizados conforme o último boletim divulgado pelos municípios até o fechamento desta edição

CANOINHAS

Em Canoinhas a Secretaria de Saúde informou que faleceu na noite desta quinta-feira (2) uma idosa de 86 anos que apresentava problemas respiratórios com suspeita para Covid-19. A senhora estava internada no Hospital Santa Cruz e teve seu material coletado para investigação para descartar ou comprovar a infecção por coronavírus. A Secretaria ainda aguarda o resultado do exame.

PREVINA-SE

– Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos;

– Se não houver água e sabão, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool;

РEvitar tocar nos olhos, nariz e boca com as ṃos ṇo lavadas;

– Evitar contato próximo com pessoas doentes;

– Ficar em casa quando estiver doente;

РCobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um len̤o de papel e jogar no lixo;

– Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência.