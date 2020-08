Mafra terá 11 cursos gratuitos no mês de setembro pelo Senar

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/SC), órgão vinculado à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina (Faesc), realiza em setembro 39 cursos gratuitos em 12 municípios do norte catarinense. Os treinamentos acontecem em parceria com os Sindicatos Rurais para fomentar o conhecimento e aumentar a produtividade e a renda dos produtores e trabalhadores rurais. Em todo o estado, serão 150 capacitações no mês para mais de 4.000 pessoas. Todas seguirão medidas preventivas estabelecidas pelos órgãos de saúde para o combate do novo coronavírus.

São qualificações que ensinam técnicas para melhorar a gestão das propriedades e a desenvolver atividades de complementação de renda, como artesanato, confeitaria, produção caseira de alimentos, processamento de carnes e cultivo de plantas medicinais. Os cursos também englobam inclusão digital, operação e manutenção de máquinas agrícolas e organização das propriedades. No norte, o destaque é para treinamentos sobre Segurança e saúde no trabalho com agrotóxicos, floricultura, olericultura orgânica, instalação e manutenção de redes elétricas e manejo de gado leiteiro.

De acordo com o superintendente do Senar/SC, Gilmar Antônio Zanluchi, os treinamentos são definidos conforme demandas regionais colhidas pelo Senar e pelas entidades parceiras nos municípios. O planejamento é anual e aborda as principais necessidades dos produtores. “São cursos rápidos que oportunizam aos agricultores novos negócios, além do complemento da renda familiar. Eles acontecem mensalmente em todas as regiões do Estado”.

Segundo o presidente do Sistema Faesc/Senar-SC, José Zeferino Pedrozo, são realizados, em média, 300 treinamentos por mês em Santa Catarina. “Neste ano, devido à pandemia, eles exigem uma série de medidas preventivas, como redução no número de participantes, distanciamento e uso de máscaras e álcool em gel. É um trabalho importante do Senar, que fortalece nossas cadeias produtivas e melhora a vida dos trabalhadores”, destaca Pedrozo.

Os interessados nos treinamentos devem procurar o Sindicato Rural do município para inscrições. As capacitações estão disponíveis no site do Senar/SC (www.senar.com.br), com especificação de carga horária, local e data.

PROGRAMAÇÃO DE SETEMBRO PARA MAFRA

Evento Município Data Jardineiro MAFRA 1 e 2 Artesanato com Pintura MAFRA 1 a 4 Irrigação – Aplicações, Manejo e Fertirrigação MAFRA 10 e 11 Colheitadeiras Automotrizes – Operação e Manutenção MAFRA 14 a 16 Conservas de Frutas, Hortaliças e Temperos MAFRA 14 e 15 Confeitaria MAFRA 15 e 16 Fruticultura – Manejo do Pomar MAFRA 15 e 16 Instalação e Manutenção de Redes Elétricas MAFRA 21 e 22 Instalação e Manutenção de Redes Elétricas MAFRA 23 e 24 Soldador – Arco Elétrico com Eletrodo Revestido MAFRA 29 e 30 Processamento de Carne Suína MAFRA 29 e 30