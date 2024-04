Mafra terá bazar em prol da Casa Bom Samaritano neste sábado (20)

Compartilhar no Facebook

Está agendado para este sábado (20) um bazar beneficente em prol da Casa Bom Samaritano de Mafra. O evento acontecerá das 9h às 16h no salão de eventos da Capela Sagrada Família, localizado na descida do Bradesco.

O evento contará com roupas e calçados infantil e adulto das mais variadas marcas com preços populares. Também haverá a venda de cachorro-quente no local.

Toda a renda do bazar será destinada a Casa Bom Samaritano, que é uma entidade sem fins lucrativos que atua desde 1999 em Mafra. Seu objetivo é retirar pessoas em situação de rua ou que perderam os vínculos familiares das ruas, oferecendo abrigo e oportunidades para um novo recomeço. A casa é administrada pela Comunidade Católica de Vida e Aliança Associação Moldado por Maria Imaculada.

A renda do evento tem como iniciativa fundamental continuar apoiando os moradores acolhidos, proporcionando-lhes dignidade e uma chance de recomeço através de pilares como oração, trabalho e disciplina.

Mais informações sobre o evento podem ser contatadas através da voluntária organizadora Elizangela Hack no telefone 99679 0554 (WhatsApp).