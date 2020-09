Mafra terá diversas ações durante a Semana Nacional do Trânsito

Compartilhar no Facebook

Promover a segurança viária entre as comunidades lindeiras às rodovias é um dos principais papeis que a Arteris desenvolve. Durante a Semana Nacional do Trânsito as ações se intensificam, de modo a abranger públicos cada vez maiores e disseminar conceitos de comportamento seguro entre os usuários.

A programação desenvolvida pela concessionária traz ações educativas, de conscientização e fiscalização, sempre com intuito de tornar a rodovia um local mais seguro para transitar. As equipes irão orientar motoristas e motociclistas sobre comportamento seguro, a importância da manutenção preventiva e verificação dos itens de segurança dos veículos, além de dicas de prevenção a Covid-19 e distribuição de kits de higiene.

Os motociclistas que passarem em um dos locais de campanha receberão check-list em suas motos e terão álcool à disposição caso queiram higienizar também os capacetes, bem como reforço da sinalização através de adesivo refletivo e antenas.

“Através das nossas ações buscamos comprometer os usuários com a segurança viária, reforçamos sempre os conceitos e comportamentos adequados, a manutenção veicular e principalmente o respeito às leis de trânsito”, destacou José Junior, gerente de operação da Regional Sul da Arteris.

Todas as ações terão o apoio da Polícia Rodoviária Federal, com abordagem e orientação dos usuários.

Confira a programação completa da Semana Nacional do Trânsito na Planalto Sul:

18/09 – Campanha Viva Motociclista

Local: Posto da Polícia Rodoviária de Mafra – Km 0,9 – sentido norte da BR-116

Horário: Das 16h às 18h

19/09 – Serra Segura e fiscalização de peso

Local: Posto da PRF de Mafra

Horário: Das 09h às 12h.

21/09 – Serra Segura e fiscalização de peso

Local: Posto da PRF de Mafra

Horário: Das 19h às 22h

24/09 – Acorda Motorista, Serra Segura e fiscalização de peso

Local: Posto da PRF de Mafra

Horário: Das 21h às 00h

25/09 – Serra Segura e fiscalização de peso

Local: Posto da PRF de Mafra

Horário: Das 19h às 22h

28/09 – Serra Segura e fiscalização de peso

Local: Posto da PRF de Mafra

Horário: Das 09h às 12h