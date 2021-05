Mafra terá duas novas empresas que podem gerar mais de 200 empregos

O trabalho desenvolvido pelo Executivo Mafrense de transformar Mafra em uma cidade empreendedora, com a geração de emprego e renda para a população, incentivando a atração de novas indústrias e fortalecendo as existentes, já está dando resultados positivos.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O prefeito Emerson Maas recebeu na manhã de sexta-feira, 28, a visita dos representantes da empresa Laboratórios Calbos, do Grupo Vilela, Renato Brock e Celso Pesolento, que deram a boa notícia de que irão transferir para o Município de Mafra outras duas empresas: Medinal Medicamentos Naturais e Kombate e Saúde Ambiental. O Secretário de Governo, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cidadania, João Lázaro Lelis Ferreira, participou da reunião.

A previsão de investimentos iniciais para a instalação das duas unidades, é da ordem de 8 milhões e geração de aproximadamente 200 empregos diretos. As tratativas estão acontecendo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, quanto à questão de terrenos para receber as novas unidades.

O Prefeito disse ficar muito feliz com a notícia, que considerou como uma grande conquista para Mafra. “Vocês tomaram a decisão certa, pois muita coisa boa está programada para acontecer no município nos próximos anos”, declarou.  Renato Brock destacou que Mafra é uma cidade diferenciada por diversos fatores e que tem recebido muito bem as empresas do grupo Vilela.

Os laboratórios Calbos estão em Mafra desde 2007, iniciando com 12 funcionários e hoje atingindo 160.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -