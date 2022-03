Mafra terá grande show com Os Monarcas 50 Anos no dia 03 de abril

O conjunto Os Monarcas foi criado oficialmente em 1972, na cidade de Erechim (RS). Desde então, grandes músicos passaram a fazer parte do grupo e continuam até hoje na família Os Monarcas. O autêntico estilo da música tradicionalista gaúcha, que surgiu logo na formação musical do fundador Gildinho (Nesio Alves Corrêa), por influencia do grupo Os Bertussi, é o grande pilar deste conjunto. A música fandangueira, de ritmo animado, marcante e dançante faz com que as canções lançadas sejam próprias, especiais e de sucesso garantido.

O Espaço Alamos no Alto de Mafra receberá no dia 03 de abril Os Monarcas, que ao longo destes 50 anos embalou, empolgou e com certeza marcou gerações. Fruto de um trabalho árduo, muita estrada e a certeza de onde quer que passam, deixam suas mensagens em canções brilhantes e muitos amigos.

Nada melhor que o tempo a história e belas canções desta grande família que virá comemorar em Mafra esta data tão marcante. Ao público de toda região deixamos nosso convite para estarem junto com a gente no domingo dia 03 de abril a partir das 20h no Espaço Álamos. O show inicia às 21h.

Além dos ingressos avulsos, haverá espaços especiais para os fãs realmente aproveitarem este momento. São mesas ouro e mesas prata para 6 pessoas, onde podem ser adquiridas através do mapa do local no Restaurante Willner anexo ao Espaço Álamos. Garanta já a sua e prestigie este momento único em nossa cidade.

Mais informações sobre as mesas pelo telefone e WhatsApp: (47) 9 9976-0378.

SERVIÇO:

ONDE: Espaço Álamos

Espaço Álamos QUANDO: 03 de abril/2022

03 de abril/2022 HORÁRIO: Abertura 20h / Show 21h

INGRESSOS AVULSOS ANTECIPADOS:

Inove Tintas Mafra e Rio Negro, Auto Posto Susin, Bar do Willner.

MESAS OURO E PRATA:

Restaurante Willner Anexo ao Espaço Álamos ou pelo fone e WhatsApp: (47) 9 9976-0378

Realização: Pires Produções 25 anos e Espaço Álamos 2 anos

Conheça um pouco mais da história dos Monarcas

APOIO CULTURALÂ

Mega Bakery e FR Distribuidora, Rádio Difusora de Rio Negro, Restaurante Willner, Diário de Riomafra, Sicoob Credinorte, ZAZ Pizzaria, Bar do Willner, Rede Nova de Comunicação, Arten Contabilidade, Rádio Cidadania FM, Auto Posto Susin, Werner Alimentos, Nobre Ofício, Inove Tintas Mafra e Rio Negro, Click Riomafra, Wisan Calçados, Hotel Emacite Flex e Restaurante Vitorino.