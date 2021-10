Mafra terá investimentos para a prevenção do câncer de mama e de colo de útero

Para marcar o mês dedicado à prevenção ao câncer de mama e de colo de útero, evidenciado pelo Outubro Rosa, a Prefeitura de Mafra realizou na manhã de sexta-feira, dia 1º, na Ampanorte, evento de lançamento das atividades a serem realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com as demais pastas da administração municipal, além de anunciar o investimento de R$ 350.000,00 para zerar a fila de espera por exames de mamografia e ultrassonografia de mama.

Também assinou convênio com o Hospital São Vicente de Paulo, no valor de R$ 13.500.000,00, para custeio das despesas decorrentes da manutenção dos serviços médico-hospitalares bem como os serviços auxiliares de diagnóstico e terapia e de apoio do hospital, entre eles o centro cirúrgico, radiologia, tomografia, ultrassonografia, laboratório de análises clínicas e agência transfusional, entre outros, necessários atendimento médico-hospitalar dos casos de urgência e emergência e internações referenciadas.

Na força tarefa do Outubro Rosa, a Secretaria Municipal de Saúde vai realizar os seguintes exames: Mamografia, Ultrassonografia de Mama, Serviços preventivos em indústrias e preventivos de colo de útero, além de ações educativas como palestras em escolas, para alunos do 8º e 9º anos.

Amor à Mafra

O evento iniciou com mensagem de fé do Diácono Dorvalino. Na sequencia, o Prefeito Emerson Maas destacou a alegria de participar de um evento em que as notícias são excelentes para as mulheres. “Hoje estamos com a responsabilidade de fazer acontecer e temos a convicção de que prevenir é sempre a melhor opção”. Explicou que, “apesar dos exames serem de responsabilidade do Estado, o Município não pode se omitir e por isso está destinando R$ 350 mil para zerar a fila do SUS”. Sobre o convênio de R$ 13.500.00,00, assinado com o Hospital São Vicente de Paulo destacou a importância das parcerias. “A união das entidades e associações é fundamental para um trabalho preventivo, pois juntos, com certeza somos mais fortes”. Ele agradeceu e parabenizou a toda equipe da saúde e encerrou a fala declarando seu “Amor à Mafra”.

Falta de tempo, vergonha ou medo

A vice-prefeita de Mafra, Celina Dittrich Vieira destacou ser o Outubro Rosa um mês não só de prevenção, mas também de conscientização, para se evitar as mortes que continuam acontecendo, por falta de conhecimento ou informação. E destacou que estudos mostram que as mulheres não se submetem a exames periódicos por falta de tempo, por vergonha ou por medo. “Infelizmente são essas as razões para que as mulheres fujam dos exames, realidade que precisa mudar e nossa missão, enquanto poder publico é justamente conscientizar, conversar, palestrar e debater, sem nunca cansarmos, pois isso terá um significado muito importante para savalguardar a vida das mulheres.

Saúde da Mulher é o objetivo

A Presidente da Câmara de Vereadores, Dircelene Dittrich Pinto disse estar muito feliz pela parceria entre a Câmara de Vereadores e a Prefeitura nessa campanha de divulgação e prevenção ao câncer de mama e de colo de útero. “Nosso objetivo é o cidadão e a nossa casa está á disposição de todas as mulheres”, declarou.

O Secretário Plínio Saldanha disse que todos estão atuando por um mesmo objetivo, que é a saúde da mulher. “Vamos tratar todas as especialidade da saúde feminina, buscando novas parcerias e novos prestadores de serviços, para expandir nossa oferta de serviços e capacidade de atendimento, com a máxima qualidade”.

O diretor presidente do Hospital São Vicente de Paulo, Valdecir Valoja de Collo declarou que o convênio assinado com a Prefeitura é importante para a sequencia do processo de tratamento das pacientes e destacou a necessidade de engajamento de cada pessoa em campanhas como essa, “pois a mulher é a base da sociedade”.

