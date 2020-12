Mafra terá o Plano de Desenvolvimento Integrado de Turismo Sustentável

Com o objetivo principal de desenvolver o turismo de forma integrada e sustentável, associado à valorização cultural, à preservação ambiental e à participação comunitária, a Prefeitura de Mafra, em parceria com o SEBRAE/SC, lançam no próximo dia 10 de dezembro, às 19h, na Câmara Municipal de Mafra, com transmissão ao vivo pelas redes sociais, o Plano de Desenvolvimento Integrado de Turismo Sustentável (PDITS).

Segundo a diretora de Turismo da Prefeitura de Mafra, Eliane Villalobos Strapasson, este lançamento é um marco no desenvolvimento econômico do município. “Além do engrandecimento e da difusão do turismo local, teremos como resultado final a geração de emprego e renda”, declarou.

O PDITS conta ainda com o apoio do programa Cidade Empreendedora do Sebrae que visa a transformação local pela implantação de políticas de desenvolvimento em eixos estratégicos.

Serviço:

Lançamento do PDITS

Data: 10 de dezembro – quinta-feira

Horário: das 19 às 20h30

Local: Câmara Municipal de Mafra – Av. Cel. Severiano Maia, 441 – transmissão via redes sociais do órgão

Informações: Departamento de Turismo pelo telefone (47) 3642-3592.