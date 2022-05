Mafra terá serviço de castração e abrigo municipal para animais

Na última semana, o Prefeito Emerson Maas reuniu em seu gabinete, representantes de ONGs e voluntários na defesa animal, para discutir sobre ações do Executivo municipal em relação ao atendimento de animais vítimas de maus tratos.

Na ocasião Maas apresentou o projeto para a construção do abrigo municipal, cuja verba já conquistou com apoio do deputado Federal Rodrigo Coelho, o valor de R$ 500 mil. Além do abrigo, destacou que pretende iniciar em breve, a abertura de credenciamento de clínicas para castração de animais.

O Prefeito propôs ainda a criação do Conselho Municipal do Bem Estar Animal e falou da importância da sociedade se envolver no processo de criação de políticas públicas.

Avanço

A vice-presidente da ONG “Riomafra pelos Animais”, Brígida Michelli Prestes, considerou a reunião como muito produtiva. “Como protetora da causa animal, pude perceber um passo muito importante, o fato de termos sido chamados e ouvidos pelo prefeito Emerson Mass e equipe. Há muito o que fazer, porém visualizo avanço na causa animal no Município de Mafra”, declarou.