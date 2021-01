Mafra terá transporte do interior até a policlínica municipal para atendimentos de saúde

Compartilhar no Facebook

Buscando oferecer atendimento em saúde durante o período em que as Estratégias Saúde da Família (ESFs) do interior estão em férias programáticas, a Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Saúde está dispondo três linhas de transporte coletivo, que saem de pontos específicos do interior até a Policlínica Municipal.

Conforme determinações da Saúde para evitar a proliferação do coronavírus, são no máximo 20 pessoas em cada ônibus, tendo transporte em todos os dias úteis do dia 13 ao dia 29 de janeiro.

Itinerários e horários

– Linha 1 – saída às 16 horas da ESF de Augusta Vitória, passando pelos ESFs de Avencal do Saltinho, Saltinho do Canivete, Bela Vista do Sul até a Policlínica Municipal.

– Linha 2 – saída às 16 horas da ESF de Butiá dos Taborda, passando por São Lourenço, Faxinal e Espigão do Bugre indo até a Policlínica Municipal.

O retorno das linhas 1 e 2 com saída Policlínica é às 21h30, podendo estender-se em mais 30 minutos ( 22 horas) devido às consultas.

– Linha 3 – saída pela BR 280 passando pelos pontos de Rio Preto – curva do carçudo, entrada do Mato Preto, entrada do Tinguí, igreja Santa Cruz, entrada Vila Nêumann, igreja Vila Picheidt e trevo de acesso ao Rio da Areia.

O retorno da linha 3 com saída da Policlínica é às 21 horas podendo estender-se em mais 30 minutos ( 21h30) devido às consultas.

Prevenção

A Secretaria de Saúde recomenda que a pessoas que necessitam atendimento vão sozinhas, levando acompanhante somente se necessário. É obrigatório o uso de máscara durante todo o trajeto ida e volta e durante a permanência na policlínica.

