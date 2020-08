Mafra teve neve granulada nesta sexta-feira, segundo Epagri

A cidade de Mafra foi incluída no mapa do Epagri/Ciram com as cidades que tiverem registro de neve. Mafra registrou temperatura mínima de 2,3 °C nesta sexta-feira.

Em Mafra, a neve foi registrada nos bairros Vila Nova, Centro e Alto de Mafra. Foi por pouco tempo, em formato de graupel, a neve granulada.

Além das baixas temperaturas, a cidade também teve elevada umidade do ar, condições necessárias para a ocorrência de neve. Segundo a Epagri, o fenômeno ocorreu em curto período de tempo e com fraca intensidade na maioria das cidades — Bom Jardim da Serra e Grão-Pará foram os municípios onde a neve ocorreu em período mais prolongado e com maior acumulado. De acordo com o órgão, não há mais previsão de neve no decorrer desta sexta-feira (21). O frio continua, mas a umidade do ar diminui em todas as regiões, o que favorece a condição de geada nas madrugadas de sábado e domingo (22 e 23).