Mafrense é convidada fazer parte do governo Bolsonaro

A advogada e suplente de deputada Adriana Dornelles recebe convite para assumir a assessoria Jurídica do Ministério da Saúde

Na última sexta-feira (25), a suplente de deputada federal pelo Partido Novo, Adriana Dornelles, recebeu o convite para assumir a assessoria jurídica do Ministério da Saúde em Brasília/DF. O convite partiu da secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde Mayra Pinheiro, coordenadora do Programa Mais Médicos.

Adriana ainda não aceitou o convite, ela disse estar lisonjeada com o convite, “É um reconhecimento pelo trabalho desenvolvido durante a minha vida, na área jurídica e na área política”, disse.

Antes de dar a resposta, ela tem um prazo de uma semana para dizer sim ou não. Primeiro vai avaliar o convite com a sua família e depois irá conversar com os dirigentes do partido já que ela é suplente de deputa federal. Porém, segundo informações extraoficial, a tendência é que Adriana aceite o convite.

Caso aceite trabalhar em Brasília no Ministério da Saúde, Dornelles vai atuar no Programa Mais Médicos, na área de licitações, entre outras atribuições.