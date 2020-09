Mafrense lança livro retratando a violência contra a mulher

Compartilhar no Facebook

A Associação Visibilidade Feminina lançou na tarde de ontem 4, a obra Mulheres me Contaram Outro Dia, que apresenta histórias de violência de gênero. A Comissão Gestora de Política de Gênero do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), também conhecida como TSE Mulheres, apoia o lançamento do livro.

A obra foi escrita pela enfermeira mafrense Adriana Moro em seus dias de isolamento por conta da pandemia de Covid-19.

Segundo a autora, durante o período em que precisou se afastar das atividades profissionais, nasceu a vontade de fazer algo pelas pessoas que estavam sofrendo pelos efeitos do vírus, principalmente pelas mulheres, que, também em isolamento, passaram a sofrer ainda mais violência doméstica.

Segundo a autora, uma forma de ajudar as mulheres nessa situação é adquirir o livro para si ou para presentear alguém. “Com essa iniciativa, faremos uma grande corrente de sororidade nesses dias tão difíceis, falando sobre situações de violência contra a mulher, mas também repensando o feminino que há em nós, não importando o gênero”, diz Adriana Moro.

De acordo com Polianna Santos, fundadora da Visibilidade Feminina e assessora do TSE, todo o lucro da venda da obra será repassado às instituições que trabalham com questões ligadas à violência contra a mulher.

DETALHES DA OBRA

O livro Mulheres me Contaram Outro Dia tem o intuito de promover a união entre as mulheres por meio da dor que vivenciam ou vivenciaram. A obra foi escrita, editorada, ilustrada, promovida e realizada, em todas as suas etapas, por mulheres.

Segundo a associação Visibilidade Feminina, a publicação foi precedida de diversas conversas e pesquisas com profissionais de saúde mental, pois houve a preocupação com os efeitos que a leitura da obra poderia trazer, uma vez que apresenta cenas de violência explícita.

A AUTORA

Adriana Moro é enfermeira, professora, doutora em Políticas Públicas, com experiência na área da saúde de 19 anos.

A profissional traz em seu currículo atuações na Prefeitura de Mafra, Universidade do Contestado, Hospital São Vicente de Paulo, Pronto Atendimento Municipal e Maternidade Dona Catarina Kuss.

A autora tem outros livros já publicados. São três volumes da Série Para Repensar o Cuidado: As Meninas que Nunca Perderam a Graça (2016), Alguns Loucos no Jardim (2018) e Nós e Não Eles (em edição).

Seu trabalho também pode ser acompanhado no Instagram Gadrimorooficial e Facebook “Adriana Moro”.