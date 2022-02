Mafrense participa do Concurso Nacional de Cozinha Brasileira da Unicesumar

O Concurso Nacional de Cozinha Brasileira da Unicesumar foi elaborado para disseminar e valorizar a gastronomia brasileira e oportunizar momento de impar experiência aos participantes vivenciarem uma experiência gastronômica de produção e criação de uma receita, através de uma avaliação técnica e representantes da comunidade.

O mafrense Gustavo Knoll está entre os finalistas. O desafio proposto foi a criação de um prato autoral ou replicação de algum prato característico da culinária brasileira. Sendo assim, 10 pratos foram selecionados para a final no qual meu prato foi um dos selecionados.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O prato de Gustavo Knoll é: Pirão de camarão acompanhado de crispy de tapioca de beterraba, chips de banana da terra, gel sour brise de feijão e farofinha de dendê. (fotos abaixo)

VOTAÇÃO

Para continuar com a tão sonhada primeira colocação Gustavo precisa da ajuda da comunidade, amigos e familiares em uma votação aberta realizada através do link abaixo:

A votação ocorrerá até o dia 10/02 às 23h59, sendo a grande divulgação do resultado em uma live no Youtube Oficial da EAD Unicesumar no dia 11/02 às 17h.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Uma das nossas campanhas serão que caso consiga a tão sonhada primeira colocação, vamos reproduzir essa receita em um jantar especial no Café e Bistrô Casa de Renate para comemorar o feito para nossa região!

Me chamo Gustavo Knoll, tenho 27 anos, natural de Blumenau, mas foi em Mafra-SC que acabei me encontrando como profissional da área de gastronomia. Há quase 10 anos atrás, aos 8 anos de idade quando fui diagnosticado com diabetes infantil, começo a minha trajetória como chef de cozinha. Naquela época tudo era mais difícil, e a gama de produtos nas gôndolas dos supermercados careciam de produtos restritivos, totalmente diferente dos dias atuais, contudo, tive que aprender a me alimentar novamente e para isso tive que prestar atenção na cozinha da minha mãe.

No ano de 2011, as faculdades de gastronomia eram escassas, fazendo com que as pessoas que quisessem exercer essa profissão em nossa região, você tinha que escolher entre os polos de gastronomia em Joinville, Balneário Camboriú ou Curitiba. Iniciei minha graduação no ensino particular e depois acabei findando no ensino público. Contudo, sou filho de professores, e sempre entendi que a educação sempre foi o caminho, dignifica o ser humano, e a partir de toda a experiência profissional que tive em minha trajetória pude ter a coragem de participar de um concurso a nível nacional promovido pela Unicesumar. Hoje fico muito feliz que em minha cidade que sempre me acolheu e acolheu minha família, pode trazer para as pessoas da região a oportunidade de estudar gastronomia que há 10 anos eu tive que ir para fora para estudar.