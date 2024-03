Mafrenses conquistam medalhas de prata e bronze no Nacional de Badminton

Os atletas mafrenses Lucas e Davi, do Clube Mafrense de Badminton brilharam na I Etapa Nacional de Badminton na cidade de São Paulo/SP, nos dias 28/02 a 03/03 no Esporte Clube Pinheiros, conquistaram duas medalhas, 1 prata e 1 bronze.

“Meu primeiro ano como adulto, competindo na categoria Principal, junto dos melhores atletas, atletas da seleção Brasileira e de grandes nomes do circuito Nacional, consegui chegar numa final, junto com meu parceiro do Rio Grande do Sul, Artur Borba, conquistamos o segundo lugar na Dupla Masculina Principal, é um feito histórico e memorável na minha carreira!” diz Lucas Arten. Ele ainda competiu nas Categorias Simples e Dupla Mista ficando nas quartas de finais.

Primeiro ano subindo para a categoria Sub 17, Davi Arten se superou e conquistou o terceiro lugar na Dupla Masculina, nas categorias Simples e Dupla Mista Davi ficou nas quartas de finais.

Agradecemos o apoio da Prefeitura Municipal de Mafra, a Secretaria Municipal de Esportes e a E.E.B. Santo Antônio, aos pais que incentivam seus filhos no esporte, aos atletas por sua dedicação e todos que de uma forma ou outra colaboraram com eles.