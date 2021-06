Mais de 1.300 profissionais da educação já foram vacinados em Mafra

A cobrança pela vacina contra Covid-19 é grande por parte da população. Em Mafra, 22,09% de toda população já recebeu pelo menos a primeira dose da vacina. Nesse sentido, a Secretaria Municipal de Educação realizou uma força-tarefa com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde e vacinou entre esta e a semana passada 1337 profissionais da área de educação, contemplando os 13 grupos definidos pelas Notas Técnicas nº 24 e nº 27 (GEDIM/DIVE/SUV/SES).

Vale destacar que num primeiro momento seriam contemplados os grupos do 1 ao 8 e apenas a partir do dia 08, os grupos de 9 a 13 receberiam a vacina. “Hoje, dia 8, finalizamos a vacinação de todos os profissionais do município, do Estado, da rede pública ou particular. Todos os envolvidos na Educação. É uma grande alegria estar com estas pessoas já protegidas pela vacina”, disse o prefeito Emerson Maas.

Iniciativa

A secretária municipal de educação, Jamine Henning, explicou que esta ação só foi possível após o prefeito permitir a criação de um link para os profissionais que não estavam na listagem do Estado, pudessem se cadastrar. “Isso deu oportunidade aos demais profissionais de educação que não estavam cadastrados ainda, para receberem esta gota de esperança”, declarou, lembrando de agradecer a equipe das duas secretarias envolvidas na organização e realização desta etapa de vacinação.

O panorama da vacinação em Mafra pode ser conferido no Vacinômetro neste site.

