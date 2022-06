Mais de 1500 doses foram aplicadas no Dia D da vacinação em Mafra

As ESFs Central, Vila Nova, Restinga, Caic e Espigão do Bugre ficaram movimentadas com pessoas a procura de vacinas no último sábado, dia 25

Chegando ao total de 1619 doses aplicadas, o Dia D de vacinação contra Influenza (gripe) e Covid-19, 25 de junho, levou os munícipes às ESFs que ficaram abertas exclusivamente para vacinação. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, em pouco mais de uma hora após a abertura das ESFs já tinham sido aplicadas 161 doses.

Além das duas vacinas, a população compareceu também para atualizar a carteirinha de vacinação, pois foram disponibilizadas doses de vacina contra febre amarela, HPV, oral contra pólio, meningocócica, tríplice bacteriana e tríplice viral, hepatite B e pneumocócica, entre outras.

Segundo a Vigilância em Saúde, “foi um dia proveitoso, com comparecimento da população nas unidades abertas”. Um exemplo de superação, foi o de Lúcia Lourenço Taborda Fernandes, que passou 38 dias na UTI com Covid-19 e foi à ESF da Restinga se vacinar. Ela também fez parte do Programa Supera Covid, que auxilia o paciente na recuperação.

Vacinação em dia

A Vigilância Epidemiológica faz um alerta sobre a manutenção do calendário vacinal, principalmente em relação às crianças até 15 meses. O Ministério da Saúde traça uma meta de cobertura vacinal anualmente e segundo a de 2021, a meta de 95% não foi cumprida em muitas das vacinas. O destaque ‘negativo’ é para a de febre amarela, chegando a atingir apenas 83,14% de cobertura para esta faixa etária. Portanto, é importante que os pais ou responsáveis fiquem atentos e levem as crianças a qualquer unidade de saúde para conferir se o esquema vacinal está em dia.

Dia D nas ESFs