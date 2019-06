Mais de 380 pessoas estão fora de suas casas devido à enchente em Mafra

Mafra foi a cidade mais atingida pelas chuvas no Planalto Norte, e mais uma vez a população se viu às voltas com a enchente. O rio Negro, na última sexta-feira, 31, chegou a mais de seis metros fazendo com que muitas famílias deixassem suas casas. No final de semana continuou subindo, e na segunda-feira, 03 de junho, atingiu seu máximo: 9,423m. A Defesa Civil informou que ao todo 383 pessoas foram diretamente atingidas (286 adultos, 86 crianças e 11 idosos), tendo 62 famílias desalojadas (que estão em casas de familiares e/ou amigos) e 47 desabrigadas, sendo 34 delas abrigadas no ginásio de esportes do CEMMA, 03 famílias no Jovino Lima, 09 no salão da Igreja Nossa Senhora Aparecida e 01 na Igreja Brasil para Cristo.

REDE DE SOLIDARIEDADE

A Prefeitura de Mafra conclama mais uma vez a população mafrense a ser solidária e ajudar as famílias necessitadas doando: roupas em bom estado, calçados, fraldas descartáveis, produtos de higiene pessoal e produtos de limpeza – principalmente água sanitária.

VEJA ONDE PODEM SER FEITAS AS DOAÇÕES

Defesa Civil de Mafra – Rua José Boiteux, 41, Centro – de segunda à sexta-feira, das 8 às 22 horas. Telefone: 3643-7742.

Secretaria Municipal de Assistência Social – Rua Ben. Pedro Kuss, s/n, antiga estação ferroviária – de segunda à sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13h30 às 17 horas. Telefone: 3643-7181.