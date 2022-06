Mais de 500 residências foram visitadas no Dia D contra a Dengue em Mafra

Foram coletados 10 tubetes com larvas do Aedes aegypti (mosquito transmissor da dengue), sendo nove deles no Jardim do Moinho

No último sábado, 28 de maio, a Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal da Saúde em parceria com o 5º Regimento de Carros de Combate realizaram um dia de mobilização – Dia D contra Dengue. Ao todo foram visitadas 506 residências entre os bairros Jardim América, Jardim do Moinho e Faxinal.

Durante as vistorias foram recolhidos 10 tubetes com larvas, sendo nove deles no Jardim do Moinho. Segundo a secretaria, os Agentes de Controle de Endemias (ACE) voltaram esta semana em alguns pontos nos quais foram coletadas larvas e fizeram nova verificação. Esta ação terá continuidade enquanto houver necessidade.

Dinâmica

Durante toda a manhã de sábado, equipe de Controle de Endemias (ACE), Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e pessoal do exército visitaram as residências e logradouros na busca por larvas do mosquito e também para orientar sobre prevenção. De acordo com o secretário da pasta, Plínio Saldanha, “a ajuda do exército foi fundamental para atingir esse número elevado de residências”.

Os três bairros foram escolhidos para realização desta ação por serem considerados locais de risco – bairros onde foram encontradas as larvas do mosquito Aedes aegypti. A secretaria realizará uma vez por mês o Dia D contra Dengue em bairros aleatórios de Mafra, com a mesma finalidade de orientar a população e verificar possíveis focos de larvas do Aedes aegypti.