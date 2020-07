Mais uma etapa do Testa Mafra está sendo realizada neste sábado (25), com a realização de testes rápidos na população assintomática do município. A força-tarefa da Secretaria de Saúde vai realizar, entre hoje e amanhã, mais 500 testes, divididos entre a população do interior (247) e da área urbana (253) de Mafra.

