Mais uma obra foi concluída no interior de Mafra

A Prefeitura de Mafra através da Secretaria de Obras em parceria com a Defesa Civil, em conjunto com a Secretaria de Obras e Defesa Civil de Itaiópolis, concluíram nesta última quarta-feira a instalação de mais um kit de transposição do estado, na localidade de Caçador – município de Mafra, fazendo divisa com a localidade Moema – Município de Itaiópolis.

As equipes das secretarias de obras dos dois municípios não mediram esforços para que esta importante obra fosse realizada. O kit de transposição é confeccionado em concreto pré-moldado, o que garante mais segurança aos usuários e acaba com o problema de deterioração que as tradicionais pontes de madeira apresentam.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Essa obra faz parte do quarto kit de transposição instalado no município de Mafra na atual gestão. “Obras estas que permitem a passagem com total segurança de moradores, transporte escolar e produtos hortifrutigranjeiros de nossa região”, ressaltou o prefeito Wellington Roberto Bielecki.