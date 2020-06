Mapa mostra onde há mais furtos e acidentes de trânsito em Mafra

O comando da Guarnição Especial de Mafra (Gemfa) divulgou os dados sobre furtos e acidentes de trânsito, após levantamento mensal efetuado pela agência de inteligência apontando o índice de atendimentos efetuados pela Polícia Militar (PM) em Mafra.

O objetivo é dar transparência às atuações da PM, subsidiar o planejamento das ações e aplicação do efetivo e recursos no policiamento e também de orientar a população com medidas de prevenção.

Através do relatório mensal, temos um panorama dos locais com a maior incidência de furtos como demonstrado no mapa, sendo 23 furtos registrados no mês de Maio/2020.

Observa-se que a maior incidência dos furtos se concentra nas áreas centrais (Centro Baixada e Alto de Mafra) e na Vila Nova.

A PM orienta as pessoas para que adotem medidas visando dificultar a ação de criminosos, como: alarmes, sistema de vídeo monitoramento, reforço das trancas em portas e janelas, cães de guarda, rede de vizinho, etc.

Quanto aos acidentes de trânsito a cidade manteve um alto índice de atendimentos, registrando 39 acidentes no mês de maio, sendo 26 acidentes com apenas danos materiais e 13 acidentes com lesões corporais, se verificando através do georeferenciamento que a maior incidência se concentra nas áreas centrais do município (Centro Baixada e Alto de Mafra).

A falta de atenção ao dirigir, a distração com o uso de celulares e o desrespeito às Leis de trânsito estão entre os maiores fatores de causas de acidentes. Para tanto a PM alerta aos motoristas que respeitem em primeiro lugar, a vida, depois ao próximo e também às Leis. Pratique a generosidade, evite discussões e stress no trânsito, denuncie ao verificar irregularidades. Faça a sua parte para humanizarmos o trânsito.