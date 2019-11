Maria Dirce Martenov é homenageada em Mafra

1 de 2

Na última terça-feira (12) os vereadores aprovaram o projeto de lei Nº 39/2019 que denomina rua Benemérita Maria Dirce Martenov no bairro Jardim Moinho, em Mafra. O autor do projeto é o vereador Cirineu Corrêa Cardoso (PDT).

O autor do projeto destaca que a denominação é uma forma de homenagem uma cidadã que contribui para o desenvolvimento do município. E também ajudará na localização da via para visitantes e serviços de entrega.

A homenageada nasceu em 02 de maio de 1950 na localidade de Bela Vista do Sul, no interior do município de Mafra. Desde pequena, a família e os amigos chamavam de Dirce. Foi casada com Floriano Martenov e dessa união nasceram cinco filhos. Na década de 70, fixaram residência no bairro Jardim América. Para colaborar com a renda familiar, Dirce trabalhava como diarista. No ano de 1988, Dirce iniciou o trabalho como zeladora e merendeira para as crianças no antigo Jardim de Infância, onde ficou conhecida como “Tia Dirce”, no Centro Comunitário do bairro Jardim América.

Durante 15 anos, Dirce se dedicou as atividades do bairro. Participou dos grupos de mães e idosos, atividades artesanais (bordado, crochê e tricô) e fez parte da diretoria do Centro Comunitário. Os amigos e os familiares relatam que dona Dirce era uma pessoa de vida simples, também era devota a Nossa Senhora Aparecida. Deixou para a família e amigos um legado, sua honestidade, determinação e amor ao próximo, servindo de inspiração e exemplo a todos.

A rua inicia no lado par da rua Contador Aldo Mann e no seu término na faixa de domino da Br-116, com uma extensão de 160 metros.