Mascote Bullyicão vai auxiliar na campanha “Mafra Contra o Bullying”

Bullyicão é o nome do mascote da campanha “Mafra Contra o Bullying”, de autoria da aluna Ana Laura Cidral da Costa, do 5º ano do CEMMA. Ele foi escolhido entre mais de 400 nomes sugeridos por alunos das redes municipal e estadual de ensino de Mafra.

A campanha é uma iniciativa inovadora da administração municipal de Mafra, que visa combater o bullying nas escolas proporcionando aos próprios estudantes se tornarem agentes de mudança. A campanha ocorrerá anualmente no mês de novembro.

O objetivo principal da campanha “Mafra Contra o Bullying” é conscientizar os estudantes a reconhecer, prevenir e combater o bullying em suas escolas, promovendo um ambiente de aprendizado saudável e respeitoso.

A campanha será realizada através de uma proposta interdisciplinar abrangendo alunos do Maternal ll ao Ensino Médio das redes municipal e estadual de Educação de Mafra.

O Prefeito Emerson Maas recebeu Ana Laura Cidral da Costa em seu gabinete, na tarde de quarta-feira, dia 6, quando presentou a aluna pela escolha do nome do Mascote Bullyicão.