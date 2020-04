Maternidade Catarina Kuss recebe doação de álcool em gel da Ambev

Compartilhar no Facebook

A Ambev realizou na última semana a entrega de 20 mil unidades de álcool em gel para a Secretaria de Saúde de Santa Catarina, que foi a responsável pela distribuição do insumo no Estado para 13 instituições, entre maternidades, institutos psiquiátricos e hospitais.

O produto é feito com o álcool extraído do processo produtivo da cerveja e envasado na embalagem PET que a empresa utiliza nas suas bebidas. Após anunciar a doação de 500 mil unidades para SP, RJ e Brasília, a Ambev conseguiu ampliar sua produção e agora está doando para todos os estados do Brasil.

Entre as instituições que receberam, em Mafra, a Maternidade Catarina Kuss. Centros de saúde nas cidades de Lages, Florianópolis, São José, São Pedro de Alcântara, Joinville e Ibirama também receberam o material.