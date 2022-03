Maternidade Dona Catarina Kuss completa 50 anos de serviços em Mafra

Nesta terça-feira, dia 15 de março, a Maternidade Dona Catarina Kuss completará 50 anos de atividades. A data oficial de sua inauguração é o dia 3 de abril de 1972, mas as suas atividades começaram de fato no dia 15 de março de 1972. A instituição de saúde pública é referência no planalto catarinense. Fica localizada na Rua Brasílio Celestino de Oliveira, 209.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Nesta terça-feira haverá uma comemoração do cinquentenário da maternidade. Às 14h será a abertura da solenidade com a presença de autoridades, colaboradores e convidados. Haverá ainda o descerramento da placa de 50 anos, solenidade ecumênica, entrega de certificados, lançamento do projeto Nascer/Crescer: uma vida, uma árvore e exibição do vídeo institucional, além de um coquetel de encerramento.

Construída em um terreno doado pelo ex-prefeito Pedro Kuss – terreno da família Kuss – a M Maternidade Dona Catarina Kuss possui 2.083 metros quadrado de área, e leva o nome da esposa do ex-prefeito (Pedro Kuss).

Na época da inauguração sua estrutura contava com 40 leitos para gestantes e 25 leitos no berçário, com um quadro de 40 funcionários. Desde 1991 não existe mais o berçário, data em que foi implantado o alojamento conjunto onde mãe e recém-nascido ficam juntos desde o nascimento até o momento da alta. São 235 funcionários, entre pessoal administrativo, enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos e equipe multidisciplinar com assistente social, nutricionista, psicólogo e fisioterapeuta.

O primeiro nascimento ocorreu no dia 19 de março de 1972, onde o médico obstetra Nevecínio Ramos Wanderley trouxe ao mundo o neném Jorge Adriano Petters, que se tornou dentista na cidade de São Bento do Sul, mas mafrense de alma e coração. Em 1972 nasceram 178 bebês na Maternidade Dona Catarina Kuss:  90 meninos e 88 meninas.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

De 1972 até 1990 a maternidade foi administrada pela Fundação Hospitalar de Santa Catarina, tendo o médico Diniz Assis Henning como seu primeiro diretor e o Hélio Baduy o primeiro gerente administrativo. Em 1990 A Maternidade Dona Catarina Kuss passou para estado de Santa Catarina, bem como seus funcionários passaram para o quadro funcional da Secretária de Estado da Saúde.

Durante estes 50 anos de história foram várias as transformações na maternidade com destaques para a conscientização do aleitamento materno onde aconteceu a instalação do Banco de Leite em 1987 e a instalação da UTI Neonatal em 2008. A Maternidade Dona Catarina Kuss também foi o primeiro hospital do sul do Brasil a receber o título “Hospital Amigo da Crianças” no ano de 1992, prêmio outorgado pela UNICEF/OMS e pelo Ministério da Saúde.

O Banco de Leite da Maternidade Dona Catarina Kuss também é premiado e referência no Estado, recebendo o certificado “Padrão Ouro” da Rede Brasileira de Banco de Leite Humano que é auditado pela Fiocruz.

Além de Mafra, a Maternidade Dona Catarina Kuss atende as gestantes de baixo risco das cidades de Itaiópolis e Rio Negro, já no alto risco atende todas as cidades do planalto norte e do estado de Santa Catarina, conforme disponibilidade de vagas na UTI que são coordenadas por uma central de vagas do estado.